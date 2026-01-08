Какво трябва да направите в градината още през януари, ако искате богата реколта

Януари е месецът, в който се полагат основите за успешна реколта. Опитните градинари знаят, че именно през тези тихи зимни дни всичко в градината трябва да се обмисли, планира и подготви, за да не се пропусне нито една възможност през пролетта.

Важни градинарски задачи през януари

Планиране и подготовка за сезона

Докато зимата все още е тук и ви е топло и уютно, е време да започнете да планирате засаждането на градината си. Извадете бележките си от миналия сезон и прегледайте правилата за сеитбообращение.

Запомнете: растенията от едно и също семейство не трябва да се отглеждат на едно и също място няколко години подред – това намалява риска от болести и вредители, които се задържат в почвата.

Януари е чудесно време да преосмислите оформлението на градината си. Може би да добавите нови лехи или да пренаредите съществуващите? Един нов поглед към градината ви никога не е излишен!

В същото време проверете посадъчния си материал. Огледайте семената, грудките и луковиците. Направете списък с това, което трябва да се закупи, и го спазвайте стриктно – това ще ви помогне да избегнете излишен посадъчен материал и ненужни разходи.

Работа в зимната градина

Не всеки има възможност да стигне до градината си през януари, но ако все пак стигнете, обърнете внимание на няколко важни момента.

Проверете състоянието на дърветата и храстите под снега. По време на обилни снеговалежи внимателно отърсете снега от клоните, за да предотвратите счупване. Сняг също трябва да се отстрани от оранжерията и да се натрупа под растенията за допълнителна защита от замръзване. Това се прави най-добре в мразовито време, когато снегът е пухкав.

Иглолистните и вечнозелените дървета се нуждаят от защита от слънцето – инсталирайте предпазни мрежи, за да предотвратите слънчево изгаряне по време на размразяване. Можете също така да подготвите резници за бъдещо присаждане или вкореняване. И не забравяйте да нахраните зимуващите птици – те ще ви благодарят през лятото, като убият вредителите.

Контрол на съхранението

Редовно проверявайте мястото за съхранение за гниене и гризачи. Колкото по-рано откриете проблем, толкова по-лесно ще бъде да го решите. За да предотвратите гъбични заболявания, поръсете кореноплодни зеленчуци и луковици с пепел - това е естествен и безопасен фунгицид, който, между другото, мишките също не харесват.

Следете температурата и влажността в складовото помещение – оптималните стойности са съответно 4-5°C и приблизително 90%. Ако зеленчуците започнат да покълват, условията за съхранение вероятно са били неправилно поддържани.

Има два начина за третиране на преждевременно поникнали растения. Първият е да третирате кълновете с разтвор на водороден прекис, който ще забави растежа за 1-2 седмици (не е подходящ за растения с един кълн, като например лалета). Вторият е да ги преместите на по-хладно място (но не под 0°C). Ако това не помогне, ще трябва да занесете растенията на закрито и да ги пресадите отново през пролетта.

Началото на сеитбения сезон

Мислите, че януари е твърде рано за сеитба? Не е за всички култури! Семената, които изискват стратификация – много многогодишни растения, дървесни растения и храсти – трябва да се засеят сега. Накиснете ги във вода със стимулант на растежа за 24 часа, след което ги посейте и съхранявайте на хладно място. Не забравяйте да етикетирате контейнерите с културата и датата на сеитба.

Януари също е подходящо време за разсад на цветя. Петунии, еустоми, лобелии и карамфили Шабо могат да се сеят сега, но те ще изискват допълнително осветление с фитолампи - естествената светлина през януари е недостатъчна.

Януари може и да изглежда като спокоен месец за градината, но именно сега се поставя основата на успешния сезон. С малко планиране, грижа и внимание към детайла ще посрещнете пролетта подготвени и уверени. Всяко усилие през зимата се отплаща многократно с по-здрава градина и богата реколта.

