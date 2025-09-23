Последен шанс да подрежете къпините: Следващата година ще бъдат отрупани с плодове

Краят на лятото и първите есенни дни са важен момент за грижа за къпините. Правилната резитба по това време не само определя изобилието на реколтата за следващия сезон, но и подобрява здравето и състоянието на храста. Разберете кога и как да подрязвате къпините, за да се радвате на изобилна реколта още догодина.

Резитба на домашни къпини без бодли

Къпините са многогодишни плодни храсти, които дават плод само на двугодишни пръчки. Резитбата им е една от най-важните практики за грижа за растенията, която значително влияе върху тяхното здраве, изобилие и качество на реколтата. Резитбата подобрява достъпа до светлина и въздух в храста и намалява риска от гъбични инфекции. Това се изразява в по-голяма и по-здрава реколта през следващия сезон, както и в поддържане на доброто състояние на храста в продължение на много години.

Още: Защо хитрите градинари поставят филтър за кафе на дъното на саксиите

Особено важно е резитбата да се съобрази с цикъла на развитие на растението – най-важната работа трябва да се извърши в два основни периода: след плододаване, т.е. в края на лятото (обикновено през септември или началото на октомври, но преди началото на сланите), и в началото на пролетта, преди началото на вегетационния период (февруари-март).

Важно е да се отбележи, че през първата година от отглеждането не се извършва резитба, за да се избегне отслабването на растението – резитбата започва през втория сезон, когато се появят първите плодоносни издънки и растението има напълно развита коренова система. Резитбата на по-стари къпини без тръни ви позволява да премахнете стари издънки, които вече са приключили с плододаването и няма да дадат повече плодове. Това позволява на растението да се съсредоточи върху силни, здрави, едногодишни издънки, които ще дадат плодове през следващия сезон.

Как да подрежем къпините за по-добро плододаване?

Още: Септември е последният ви шанс да разделите тези 5 стайни растения - лесен метод за размножаване

Есенната резитба се извършва веднага след плододаването, т.е. през септември или началото на октомври, преди да настъпят сланите. Всички двугодишни пръчки, които са дали плодове през текущия сезон, се премахват. Те трябва да се отрежат близо до земята, като се освободи място за нов растеж, който ще даде плодове през следващия сезон. При резитба е добре да се премахнат слабите, повредени и болни клони. При много гъсти храсти оставете само 6-8 от най-силните, здрави, едногодишни клони, които се връзват към опори и се скъсяват с 1/3 от дължината им.

В началото на пролетта, преди началото на вегетационния период, се извършват санитарна и формираща резитба. Всички повредени от замръзване и слаби участъци от зимата се отстраняват. Младите, миналогодишни основни клони се скъсяват до дължина 2-2,5 м или приблизително 30 см за страничните издънки. Тази процедура стимулира растежа на множество странични клони, които ще дадат плодове през вегетационния период. Важно е всяко отрязване да се прави под ъгъл, като се използват чисти, остри ножици за рязане.

Ето какво да направите с доматите в края на сезона, за да отиде цялата енергия в плодовете

Това е най-лесният начин да размножите къпини в двора си