Как да защитите градината си от снеговалежите

Обилният сняг може да навреди на много растения; защитата на градината ви помага да поддържате храстите, цветята и вечнозелените растения здрави през цялата зима.

Ранната подготовка – чрез премахване на отпадъци, обилно поливане и добавяне на мулч или покривала – помага на вашите растения да издържат на сняг и температури отрицателно.

След бури, нежното почистване на снега от клоните предпазва храстите и вечнозелените дървета от огъване или счупване под голямо тегло.

Обилният, мокър сняг е неизбежна част от зимата в голяма част от страната. Макар че е естествен, той все пак може да причини щети на вашата цветна градина, храсти и вечнозелени растения. За щастие има няколко метода за предпазване на градината ви от обилни снеговалежи . Консултирахме се с майстори градинари и експерти по градинарство, за да открием най-добрите начини за предпазване на градината ви по време на снежна буря , изолиране на почвата и корените, за да ги поддържаме здрави през зимата, и премахване на снега от растенията, за да могат да издържат на студа през останалата част от сезона.

Много растения и цветя са уязвими от обилни снеговалежи поради своята структура и нежност. Вечнозелени растения като бучиниш и кедър, както и раноцъфтящи цветя като азалии и бугенвилия, са изложени на риск от повреди, когато се прогнозират обилни снеговалежи, според Емили Скот, майстор градинар и собственик на ферма „Скот“.

Растенията с големи или плоски листа също са изложени на риск, ако върху тях се натрупа мокър, обилен сняг. Тежестта може да доведе до счупване на клони, казва Лин Холанд, специалист по градинарство в Университета на Мейн. Храсти с концентрирана листа на върха са особено податливи, защото снегът упражнява натиск, който може да разцепи растението.

Лошо подрязаните растения и тези с хоризонтални клони също са уязвими към повреди от обилен сняг или лед, според Лора Айриш-Хансън, преподавател по градинарство в Университета на Минесота.

Подготовка и защита на градината ви преди снежна буря

Преди да започне обилният снеговалеж, има подготвителни задачи, които можете да изпълните, за да защитите градината си.

Подредете, поливайте и изолирайте

Скот предлага почистване на клони или отломки и подрязване на мъртви листа и цветове през целия сезон. Освен това, уверете се, че растенията ви са добре напоени и защитени с мулч, слама или ландшафтен текстил, за да създадете дебела бариера срещу замръзване и сняг.

Покрийте уязвимите растения

Дебели чаршафи, завивки или зебло могат да се използват за покриване на растенията и цветята, за да се предпазят от сняг и слана. „Нежните растения в саксии трябва да се внесат вътре или на защитено място, за да се предпазят от атмосферните условия“, казва Скот. „Този ​​вид препарат може да се използва във всеки регион, за да се предпазят растенията от слана или сняг.“

Използвайте физическа защита

Ако живеете в регион, където редовно вали обилен или мокър сняг, помислете за изграждането на физическа конструкция, която да предпазва растенията ви. Сняг може да се натрупа на покрива ви и да се плъзне по градината ви, причинявайки трайни щети. Холанд препоръчва използването на здрава дървена А-образна рамка за покриване на растенията или подобна конструкция за градинари в по-студен климат, които често понасят обилни снеговалежи.

„Някои растения може да се нуждаят само от завързване заедно, за да не може снегът да влезе вътре и да ги раздели“, казва Холанд. Можете да направите това, като увиете дървото в здрав материал и го завържете, така че да е сигурно при сурови метеорологични условия.

Изолиране на почвата и корените преди обилни снеговалежи

Един от начините да изолирате почвата и корените си през зимата е да нанесете дебел слой мулч или слама, с дебелина около 7,5 до 12,5 см. Ако използвате мулч, избягвайте да докосва стъблата на растението, за да намалите риска от кореново гниене.

Според Холанд, снегът може да действа и като ефективен изолатор, поддържайки почвата и корените при относително постоянна температура.

„Снегът е един от най-добрите изолатори за почвата и корените; той няма да навреди на растенията“, казва Айриш-Хансън. Той е от полза за растенията, като забавя замръзването на почвата, поддържа по-постоянни температури около короните на растенията и предпазва вечнозелените растения от сухия зимен вятър.