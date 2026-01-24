Как правилно да пресаждате парично дърво

Закърнелите стъбла на растението, слабият растеж и корените, стърчащи през дренажните отвори в саксията на паричното ви дърво, са сигурни признаци, че то се нуждае от пресаждане. Но е изключително важно да разберете как да пресаждате парично дърво, без да стресирате растението. Следвайте това ръководство стъпка по стъпка, за да научите кога и точно как да го направите.

Кога да пресаждате парични дървета

Повечето стайни растения трябва да се пресаждат на всеки 1 до 2 години; паричните дървета обаче обикновено се нуждаят от пресаждане само веднъж на всеки 2 до 3 години. Както при другите стайни растения, пролетта до началото на лятото е най-доброто време за пресаждане на парични дървета, но тези растения могат да се пресаждат и по друго време на годината, ако показват признаци на стрес. Ако не сте сигурни дали това подходящо за начинаещи тропическо растение се нуждае от пресаждане или не, ето няколко признака, за които да следите.

Забавен растеж на растенията. Паричните дървета не обичат да имат обвързани корени, а маломерните саксии могат да доведат до много по-бавен растеж на растенията. Паричните дървета с обвързани корени също могат да спрат да произвеждат нови издънки и листа.

Увиснали стъбла. Растенията с повреда в корените може да изглеждат болнави и стъблата им може да започнат да увисват. Проблеми като прекомерно поливане обаче също могат да причинят увисване на стъблата, така че е важно да се вземат предвид други потенциални стресови фактори за растенията преди пресаждане.

Счупена саксия. Ако саксията на вашето растение се счупи, определено е време за нова.

Видими корени. Обраслите корени, които се виждат през дренажните отвори в саксията на вашето растение, са едни от най-ясните индикации, че е необходимо пресаждане. Когато извадите парично дърво с корени от саксията му, може да забележите, че корените му са заплетени в стегнат възел.

Кореново гниене. Преполиването и кореновото гниене обикновено могат да се коригират чрез коригиране на графика ви за поливане . Ако обаче кореновото гниене е сериозно и паричното ви дърво не се възстановява, когато намалите поливането, може да се наложи да пресадите растението си в прясна почва.

Как да пресаждате парични дървета

Може да е изкушаващо да пресадите стайните растения в огромни саксии, за да се поберат растящите им корени. Прекомерно големите саксии обаче могат да увеличат шансовете за преполиване и да доведат до лош растеж на паричните дървета. Вместо това изберете саксия с дренажни отвори , която е само с един или два размера по-голяма от съществуващата ви саксия, и следвайте тези прости стъпки, за да пресадите паричното си дърво.

1. Поливайте паричното си дърво.

Вечерта преди да планирате да пресаждате, дайте на паричното си дърво да пие обилно количество вода. Поливането на растенията преди пресаждане улеснява изваждането на саксиите им, но също така намалява вероятността от шок при пресаждане .

2. Извадете старата саксия.

Когато сте готови да пресаждате, хванете с едната си ръка основата на стъблото на паричното си дърво точно над линията на почвата и здраво дръжте саксията на растението с другата си ръка. С нежно, дърпащо движение внимателно извадете паричното си дърво от саксията. Ако саксията е трудна за изваждане, обърнете растението с главата надолу или прокарайте нож за масло по вътрешността на саксията, за да разхлабите корените на растението.

3. Подредете корените.

След като паричното ви дърво е извадено от саксията, отърсете излишната почва и огледайте корените на растението за признаци на повреди или гниене. Ако някои от корените са счупени или гниещи, отрежете ги със стерилизирани ножици и внимателно разделете корените с пръсти. Докато сте там, отрежете повредените или покафенели листа и сплетете несплетените части от стъблата на паричното ви дърво, ако предпочитате тази естетика.

4. Пресадете паричното си дърво.

Напълнете дъното на саксията си с около 2,5 см прясна почвена смес и след това поставете паричното си дърво в саксията, така че горната част на кореновата му топка да е на 2,5 до 5 см под ръба на саксията. Дръжте стъблото на растението на място, докато пълните саксията с още почвена смес и уплътнявате почвата около стъблото на растението. Когато сте готови, почвената смес трябва да е на около 2,5 см под ръба на саксията.

5. Добавете вода.

След пресаждането, върнете растението на първоначалното му място на отглеждане и му дайте обилно количество вода. Ако растението ви показва признаци на шок от пресаждането след пресаждането, отстранете повредените листа и подхранете растението с разреден течен органичен тор. Скоро паричното ви дърво би трябвало да се установи в новата си саксия и да започне да произвежда нови листа.