Как да пресадите правилно смокиня

Пресаждането на смокиново дърво е най-добре да се извърши, когато дървото е в латентен стадий, което обикновено е в края на зимата или началото на пролетта. Може да забележите признаци, че е време за пресаждане, като например корени, които растат от дренажните отвори или се увиват около външната страна на саксията. Освен това, ако дървото изсъхва по-бързо от обикновено, има жълти или болнави листа или изглежда пренатежало отгоре в настоящия си контейнер, вероятно е необходимо пресаждане.

Как се прави зазимяване на смокиня

Изберете по-голяма саксия: Изберете саксия, чийто диаметър е с 2,5 до 5 см по-голям от настоящата. Ако саксията е твърде голяма, тя може да задържа излишната вода, което да доведе до гниене на корените.

Добавете почва: Добавете лека, добре дренирана почва към новата саксия.

Премахване на дървото: Внимателно наклонете дървото настрани и го издърпайте от старата саксия. Внимателно разхлабете корените, ако се увиват, и отрежете всички мъртви корени.

Пресадете дървото: Поставете дървото в новата саксия, като се уверите, че горната част на кореновата топка е на 1/4 до 1/2 инча под ръба.

Засипване и поливане: Напълнете саксията с почва, като внимателно я потупвате, за да отстраните въздушните джобове. Поливайте новопресаденото дърво обилно и бавно, като позволите на излишната вода да се отцеди.

Как да размножим смокиново дърво

Смокиновите дървета могат лесно да се размножават от резници, за да се създадат нови растения. Лаурис отбелязва, че най-ефективният метод за вкореняване на резници от смокини е използването на резници от твърда дървесина, взети, когато растението е в латентно състояние, през есента, зимата или ранната пролет, преди да започне да тече сок.

Изберете резник: Изберете клон, който е приблизително дебел колкото молив, съветва Лаурис. Резниците трябва да са с дължина около 15 до 25 сантиметра и да съдържат поне три възела, тъй като това са областите, където ще се развият корени и издънки.

Нарежете резника: Нарежете резника странично през долната възлова област. Това ще създаде мазолест за по-бързо вкореняване.

Добавете почва и засадете: Напълнете малък съд със стерилна, добре дренирана почвена смес и засадете резника така, че поне два до четири възела да са заровени под линията на почвата. Това ще насърчи силното вкореняване.

Поливайте добре: Поливайте леко резника си, като избягвате преполиване. Резниците обикновено се вкореняват след един до два месеца, след което можете да ги пресадите в по-голям съд.

Как да размножите смокиново дърво през октомври

Често срещани вредители и болести

Както всяко растение, смокините могат да бъдат засегнати от вредители и болести. Въпреки това, правилната грижа за вашето дърво – осигуряване на подрязване, поливане и растеж в идеални условия – ще помогне за намаляване на шансовете за вредители и болести. Често срещани вредители по смокините включват мравки, брашнести червеи, щитовки и пробиващи червеи, докато често срещани болести са ръжда по смокините, антракноза и вирус на мозайката по смокините.