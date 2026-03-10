Варосване през пролетта: За кои дръвчета е пагубно?

През пролетта много градинари започват активно да се грижат за градината си. Една от най-често извършваните процедури по това време на годината е варосването на дърветата. Смята се, че това предпазва кората от вредители, слънчево изгаряне и резки промени в температурата. Не всеки градинар обаче знае, че пролетната обработка с вар не е подходяща за всяко дърво. В някои случаи тя дори може да навреди на растението. Това важи особено за младите или определени видове дървета, за които подобна процедура може да бъде истински стрес, ако се извърши през пролетта.

Ето за кои дръвчета пролетното варосване е пагубно.

Кои дървета не трябва да се варосват през пролетта?

Млади дървета. Варосването представлява най-голяма опасност за младите дървета. Кората им е все още много тънка и чувствителна към всякакви външни влияния. Варовият разтвор може да причини изгаряния или да увреди защитния слой на кората. В резултат на това дървото започва да отслабва, расте по-зле и става по-уязвимо към болести и вредители.

Прочетете също: Варосване на овошките през пролетта: Само опитните градинари слагат това в разтвора, за да не се отмива от дъжда

Някои видове овошки. В списъка попадат и някои видове овошки, които не реагират добре на пролетно варосване. Те включват череши, кайсии и праскови. Причината за това е, че кората им е по-деликатна от тази на много други овощни дървета и варосването през пролетта може да с окаже пагубно за тях. Ако използвате концентриран варов разтвор, това може да повреди повърхността на кората и да причини пукнатини.

Декоративни дървета. Много декоративни дървета имат тънка или специална структура на кората, която не изисква варосване. В естествени условия те са добре адаптирани към слънцето и температурните колебания.

Прочетете също: Какви са тънкостите при варосване на дръвчета, които всеки трябва да знае?

Прилагането на варов разтвор за варосването на кората може да наруши естествената защита на растението и да повлияе негативно на външния му вид.

За тези дървета най-полезно би било есенното варосване на кората. През този период подобна процедура помага за предпазване на дърветата от зимни студове, слънчеви изгаряния и резки температурни промени. През пролетта варосването е добре да се извършва само когато е необходимо да се възстанови защитният слой след обилни дъждове.

Прочетете също: Варосване на овошките през есента: Грешките, които могат да ви оставят без реколта