Как правилно да пресаждате растенията си

Как да разбера дали трябва да пресаждам?

За да се насърчи непрекъснатият растеж и здравето на корените, е важно да знаете как и кога да пресаждате растенията си. Средностатистическото здраво стайно растение ще надрасне саксията си и ще трябва да бъде пресаждано поне веднъж в живота си.

Ще разберете, че е време за пресаждане, когато забележите корени, които пълзят по повърхността на почвата, или видите корени, които растат през дренажните отвори на дъното на саксията. Това е знак, че растението ви е пуснало корени и се нуждае от повече пространство.

Друг индикатор кога е време за пресаждане е водата, която преминава през саксията и излиза през дренажния отвор по време на поливане. Това показва, че корените заемат твърде много място в сегашната саксия и няма достатъчно почва за вкореняване в сегашната саксия.

Как да пресаждате растенията си

Стъпка 1

Изберете саксия , която е приблизително 5 см по-голяма от настоящата саксия, която има дренажни отвори, както и чинийка. Ако новата ви саксия е по-голяма от 5 см от оригиналната, може да има твърде много почва, която корените да използват, което ще доведе до прекалено влажно растение и може да доведе до проблеми с корените.

Стъпка 2

Напълнете новата саксия до една трета от обема ѝ с прясна почва за саксии .

Стъпка 3

Внимателно извадете растението от сегашната му саксия. Може да се наложи леко да разклатите растението, за да насърчите корените да поникнат, или да използвате нож за почва . С остри ножици или резачки отрежете всички мъртви, кашави или обезцветени корени. Избършете остриетата със спирт между всяко отрязване.

Стъпка 4

Поставете растението в центъра на новата саксия , като позиционирате горната част на кореновата му топка на няколко сантиметра под горната част на саксията.

Стъпка 5

Напълнете саксията с почва, като покриете кореновата топка напълно. Внимателно уплътнете почвата около корените. В този случай може да ви е полезна лъжичка за почва или ръчна мистрия .

Стъпка 6

Накрая полейте растението обилно с лейка , докато водата започне да тече свободно от дъното на растението.

Стъпка 7

Оставете растението да си почине, за да се отцеди цялата вода от саксията. След това го поставете в новата му чинийка, като се уверите, че няма локви вода.

Изключително важно е новата ви саксия да има отвор на дъното, за да може излишната вода да се отцеди върху чинийка. Растение в саксия без дренаж е много по-податливо на кореново гниене и увреждане или смърт от преполиване.