Как правилно да вземете резник от стайните растения

Първо най-важното, решете дали искате да вкорените резниците си във вода или в почва. Препоръчваме вода, ако това е първият ви път, когато размножавате растение, така че ще видите този метод в нашите визуализации. Голямото предимство на вкореняването във вода е, че е по-лесно да се наблюдава напредъкът с развитието на корените.

Зеленчуци, които можете лесно да размножите с резници през зимата

За напредналите размножители на растения е забавно да опитат да вкоренят растенията в почва за саксии. Предимството на директното вкореняване в почвата за саксии е, че избягвате шока от пресаждането, свързан с прехода на резника от вода в почва. Ако се интересувате от втория метод, в долната част на тази страница сме предоставили инструкции за вкореняване в почва.

Съберете си провизиите

Още: Растения, които можете да отглеждате от резници през януари

Ще ви трябват няколко основни инструмента, за да опитате да размножавате стъблени резници. Ето какво препоръчваме:

Остър режещ инструмент, като например ножица за подрязване или ножици за рязане

Спирт за разтриване

Хормон за вкореняване (по избор)

Още: Плодовото дърво, което трябва да размножите на закрито тази зима за по-бърз старт през пролетта

За вкореняване във вода: Стъклена тръба или ваза и прясна вода

За вкореняване в почвата: Малка саксия с дренаж и прясна почва за саксии

Време е да се запознаете с растението, от което ще подрязвате, което може да се нарече „майчино растение“. За да вземете стъблено резник, ще трябва да отрежете част от стъблото, която включва поне един възел. Възелът е малка изпъкнала издатина, от която ще растат нови корени, обикновено срещуположно на лист.

Дезинфекцирайте ножиците си със спирт (това намалява разпространението на бактерии, които могат да бъдат вредни за растението ви) и отрежете лозата точно под възела, който сте открили. Уверете се, че сте включили 1-2 възела и от 2 до 4 листа, ако е възможно.

Още: Размножаване на форзиция от резници: Сега е най-подходящото време за вкореняване

Вкореняване във вода

Поставете резника в буркана за размножаване и го напълнете с прясна вода. Дръжте го на топло и светло място, далеч от пряка слънчева светлина, и изчакайте, докато корените пораснат и се развият до около 3-7,5 см дължина. Бъдете търпеливи, това може да отнеме от 2 до 6 седмици или в някои случаи месеци! След като корените се развият, засадете резника в прясна почва в саксия и поливайте както обикновено.

Как да размножите растение алое вера

Вкореняване в почвата

Следвайте инструкциите за подрязване по-горе. Напълнете саксията си с прясна почва, докато се запълни около 75%. Направете вдлъбнатина с пръст на няколко сантиметра дълбочина. Поставете резника във вдлъбнатината, която сте направили, и добавете още почва, за да запълните горната част на саксията. Уплътнете пръстта около резниците, за да са здраво закрепени. Поливайте резниците обилно с вода, докато почвата стане равномерно влажна. Изключително важно е да изберете саксия с дренажен отвор. Ако водата не може да се оттича, резниците ви може да станат твърде мокри и да започнат да гният, преди да могат да се вкоренят правилно.

Още: 3 резници от стайни растения, които да вземете през януари

Професионален съвет: прясно засадените ви резници биха се радвали на повишаване на влажността, за да се даде тласък на растежа им. Поставете голям стъклен буркан или стъклена торбичка (или найлонов плик за фризер) върху саксията си, за да запазите влажността.

Ако всичко върви добре, би трябвало да имате нови корени след няколко седмици. Ще се радваме да видим вашите снимки на размножаване

Растения, които можете да размножавате чрез резници през зимата