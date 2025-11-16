Какво да правите с почвата от повдигнати градински лехи през зимата

След като сте свършили цялата работа по изграждането на повдигнати градински лехи, напълнили сте ги с цялата тази почва и сте отглеждали красиви култури през целия сезон, може да е сърцераздирателно да си помислите, че зимата идва и ще съсипе всичко. Може би се чудите и дали инвестицията, която сте направили в цялата тази почва, е загубена сега, когато вегетационният период е към своя край. Но докато пролетните ви цветя може да са загуба, почвата не е задължително да бъде. Има няколко лесни начина да подготвите повдигнатите си градински лехи за зимата, така че да са готови следващата пролет.

Още: Оставете ТОВА в цветните си лехи през ноември – на пролет няма да има плевели и почвата ще бъде по-плодородна

Всъщност, след като градинските лехи са създадени, ще можете да градинарствате почти през цялата година и ще е необходима само малка работа в началото на следващия сезон. За да сте сигурни, че почвата е здрава и да добиете представа какво можете да направите, за да я поддържате такава, можете да тествате почвата на всеки няколко години или по-често, ако лехата е по-нова. Важно е да поддържате почвата, за да избегнете изхвърлянето ѝ всяка година. С течение на времето почвата е склонна да губи хранителни вещества и може да доведе до болести. Ако не се полагат грижи за нея, може да стане твърде проблематична за поправяне и в този случай е по-добре да премахнете цялата стара почва и да започнете отново с по-здравословна смес.

Извличане на почва от повдигнати градински лехи

Още: Подготовка на лозите за зимата: Какво да направите, освен натрупване на могили, за да имате богата реколта

Ако искате здравословна реколта, не бива да пестите от почвата, когато пълните повдигната градинска леха . Започнете с добра смес през пролетта и с малко усилия можете да поддържате здравето на почвата през зимата. След като вегетационният ви период приключи, можете да внесете растителните остатъци в почвата и да добавите малко допълнителен компост в началото на новия сезон. Продължаването на този процес може да подобри почвата достатъчно, така че да имате все по-малко работа всяка година. Можете също така да засадите зимни покривни култури, които ще запазят и дори ще подобрят почвата през студения сезон. Тези култури действат чрез аериране на почвата, предотвратяване на уплътняването ѝ по време на зимните дъждове и държане на плевелите настрана.

Най-доброто място за съхранение на растения на открито, за да процъфтяват през зимата

Ако все още не сте готови да подготвите градинските си лехи за зимата, можете да добавите обръчи и пластмасови покривала върху тях или да изградите студени рамки, които да действат като оранжерия. Те задържат топлината и влагата, позволявайки на културите да растат по-късно през есента и да започнат по-рано през пролетта. По този начин почвата има много малко време между вегетационните периоди. Можете да използвате това междинно време, за да тествате почвата и да направите необходимите промени, за да я оптимизирате.