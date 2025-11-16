Подготовка на лозите за зимата: Какво да направите, освен натрупване на могили, за да имате богата реколта

Как да подготвите лозата си за зимата – неща, които трябва да направите

Време е да подготвите лозите си за зимата. През ноември те вече завършват своя вегетационен период и листата им до голяма степен са опадали. Това е знак, че растението се подготвя за период на покой. Затова не чакайте и осигурете допълнителна защита на лозите си от замръзване. Натрупването на могили е от съществено значение, но невинаги е достатъчно.

Кога да предпазим лозите от замръзване?

Въпреки че в момента е доста топло навън, есента се характеризира със значителни промени във времето. Един ден е 15 градуса, на следващия започва да вали и температурите падат рязко. Тези условия са особено трудни за лозите.

Средата на ноември е последният шанс да предпазите лозите си от замръзване - това ще ги предпази от преждевременно пускане на нови издънки през пролетта. Внимавайте обаче – твърде плътното покриване на лозите може да доведе до гниене.

Младите екземпляри, тези до три години, са особено уязвими към ниските температури, защото все още не са развили устойчивост на замръзване. Трябва да адаптирате покритието си към преобладаващите условия, затова следете внимателно прогнозите за времето. Ако предстоят слани, защитете лозите си по-ефективно.

Премахнете старите и повредени издънки – отървете се от повредените и изсъхнали издънки. Най-добре е да оставите 2-3 от най-силните клони, растящи от един възел. Това ще запази енергията на лозата за производство на нови издънки през пролетта. Използвайте само остри ножици за подрязване.

Окончателно поливане – Полейте обилно лозата след подрязването. Това ще помогне на корените да се подготвят по-добре за слана и да запазят влагата до пролетта. Огънете лозите към земята – правете това внимателно, за да избегнете счупване на издънките. Завържете ги към колове, тел или ограда. Това ще улесни цялостното им покриване.

Само тогава лозите могат да бъдат правилно защитени за зимата. Първо, изберете правилния покривен материал. Той трябва да е пропусклив. Можете да закупите агротекстилна материя в градинските центрове, която е идеална за градини. Смърчови клони или паднали листа обаче също ще свършат добра работа, а старите градинари предпочитат слама.

Не забравяйте, че всеки от тези материали е лек, така че вятърът може да го отнесе за секунда. Затова покритието трябва да бъде добре закрепено с камъни или дъски. Внимавайте да не повредите самата лоза.

Ако имате лози в градината си, които растат на висок ствол, отстранете и всички стари и нежелани издънки, а останалите лози свържете на сноп и ги завържете към ствола. След това покрийте лозите със слама, агротекстил или дори опаковъчна хартия и ги закрепете с канап.

В допълнение към покриването на цялото растение, съсредоточете се върху кореновата зона. Окопаването е най-добрият метод за лозите. Това включва създаване на малка, 10-15 см могила в основата на лозата. За това можете да използвате обикновена градинска почва или компост. Това ще осигури естествена изолация, която ще задържа топлината дори когато температурите паднат значително.

