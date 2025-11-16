Как да отглеждате босилек на закрито

Първоначално произхождащ от Индия, Азия и Африка, босилекът е бил смятан за свещена и благородна билка. Всъщност думата „босилек“ произлиза от древногръцката дума „базиликхон“, която означава „царски“.

Как да подрежете босилека за изобилна реколта

Днес Ocimum basilicum (научното наименование на босилека) расте на много места по света. Много хора дори отглеждат босилек в кухните или градините си. Тази ароматна билка се използва като подправка в различни ястия и играе ключова роля в италианската и тайландската кухня.

Има повече от 60 разновидности босилек, като сладкият босилек е един от най-широко използваните. Билката има заоблени листа, които често са заострени. Това е яркозелено растение, въпреки че някои разновидности имат нотки на лилаво или червено в листата си.

Няма нищо подобно на пресен босилек (Ocimum basilicum) в италианските и средиземноморските ястия като пица, паста и пилешко месо. Това е ароматна, вкусна, сладка и леко пикантна билка, която вдъхва живот на всяко ястие.

За щастие, босилекът е лесен за разсаждане и отглеждане на закрито, така че можете да си осигурите изобилна реколта през цялата година. След като се установи в новата си среда, той е растение, което не изисква много поддръжка. Всичко, от което се нуждаете, за да отглеждате процъфтяващ босилек на закрито, е саксия със среден размер, качествена почвена смес и източник на слънчева светлина. Ако е възможно, можете да го държите на перваза на кухненския прозорец като част от градина с билки за лесен достъп, докато готвите, и да му се наслаждавате в любимите си зимни ястия.

Подготовка на дома ви за внасяне на босилек вътре

Ако искате да внесете босилека си на открито вътре за зимата, ще трябва да направите някои приготовления. Планирайте да го внесете вътре преди първите слани за сезона и подгответе необходимите материали, преди да дойде време за пресаждане. Ще ви е необходима саксия с отвори за дренаж и достатъчно място, за да се чувства босилекът комфортно. Височина и диаметър от 20 до 30 см са добър размер. След това ще трябва да изберете висококачествена почвена смес. Босилекът вирее в леко кисела почва с pH между 6 и 7,5. Поливането на босилека в деня преди пресаждането улеснява изваждането му. Трябва да го полеете отново след пресаждането, за да му помогнете да се аклиматизира.

Уверете се, че вашият босилек има подходящи условия, за да расте успешно на закрито през зимата. Босилекът трябва да получава шест до осем часа пряка слънчева светлина дневно, въпреки че можете да използвате и лампа за отглеждане. Растението трябва да се поддържа при температура между 18 и 29 градуса по Целзий. В идеалния случай влажността на пространството трябва да се поддържа между 40% и 60%. И накрая, босилекът е малко взискателен към водата. Добро правило е да изчакате, докато горният слой почва изсъхне, преди да поливате.