Спорт:

Високо напрежение: Китайски въоръжени кораби навлязоха в японски води

16 ноември 2025, 14:47 часа 236 прочитания 0 коментара
Високо напрежение: Китайски въоръжени кораби навлязоха в японски води

На 16 ноември сутринта четири въоръжени кораба на китайската брегова охрана са навлезли в японски води. Според данни на японската брегова охрана, преди това те са минали в близост до спорните острови Сенкаку (Дяоюйдао на китайски). В Пекин заявиха, че корабите са извършвали „патрулиране за защита на правата“ в тези води, предава Bloomberg.

Още: "Не си играйте с огъня": Китай изригна срещу Япония заради Тайван (ВИДЕО)

Инцидентът се случи на фона на дипломатическо напрежение след изявленията на японския премиер Санае Такаити за Тайван. Тя отбеляза, че военната криза в района на Тайван представлява „екзистенциална заплаха“ за Япония и може да принуди страната да „упражни правото си на колективна самоотбрана“. В отговор китайският дипломат Сюе Цзян написа, че „няма друг избор, освен да отсечем тази мръсна шия“.,

Още: Заради Тайван: Китайски дипломат заплаши да обезглави новия премиер на Япония

Вчера стана ясно, че Такаити възнамерява да обсъди възможността за отказ от трите неядрени принципа на страната в рамките на управляващата Либерално-демократична партия, която тя оглавява. Тя се обяви за разполагането на ядрено оръжие на САЩ на територията на страната. Според нея сигурността на Япония зависи от съюза със Съединените щати и посочи необходимостта от разглеждане на изключения в извънредни ситуации, като заплаха от нападение от страна на Китай или Северна Корея.

Още: Напрежението около Тайван: Китай препоръча на гражданите си да не пътуват до Япония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Япония Тайван Китай Японско море
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес