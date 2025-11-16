Жечо Станков: Спецов е гаранцията пред САЩ, че пари от "Лукойл" няма да стигнат до Русия

Назначението на бившия директор на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" е ключова гаранция пред нашите партньори от САЩ и Великобритания, че средства от рафинерията няма да изтичат към санкционираната компания-майка в Русия. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по повод получената дерогация, която позволява на предприятието в Бургас да продължи да работи.

"Трябваше да докажем на нашите партньори, че българската държава ще гарантира, че средства от тези четири дъщерни компании на санкционираната „Лукойл“ няма да изтичат към нея и няма да стигат до Русия", подчерта Станков.

Министърът обясни, че именно кандидатурата на Спецов, предложена с доклад от министъра на икономиката, е била решаващ аргумент за партньорите. "Кой по-добре познава начина на разплащане и работа на рафинерията освен НАП? Това, че нейният досегашен директор Румен Спецов поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори във Великобритания и САЩ, е допълнителна гаранция за тях, че всичко ще бъде изпълнявано по начина, по който сме го обещали", категоричен беше Станков.

Той допълни, че България е приела специално законодателство, за да обезпечи този контрол, и изрази увереност, че дерогациите ще бъдат удължавани при необходимост.

Енергийният министър увери, че полученото изключение осигурява сигурност на доставките и гарантира стабилност на цените на горивата в страната. Той изрично подчерта, че България не е поемала никакви допълнителни скрити условия или ангажименти, за да получи отсрочката от санкциите. "Напротив, трансакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, дават спокойствие на финансовите институции в България, които да продължат да доставят своите услуги на предприятията", уточни министър Станков.

