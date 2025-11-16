Любопитно:

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

16 ноември 2025, 15:18 часа 3043 прочитания 0 коментара
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Астроложката Светлана Тилкова-Алена пое към звездите. Алена почина днес на 70-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Андрей, с когото бяха непобедим екип. Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Всеки ден в продължение на 25 години звездните ѝ прогнози влизат в дома на зрителите на bTV. С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е астролог на световно ниво – член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Повече за Алена

Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“. Твърди, че е виждала „незримия свят“ още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През  1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология. Алена защитава идеята, че съдбата и характерът на човека могат да се разберат чрез звездната карта, кармата и преражданията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според нея астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие: чрез астрологията човек може да разбере своите заложби, кармичните уроци и житейския си път.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Астрология Астроложката Алена Алена
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес