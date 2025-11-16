Билки, които можете да отглеждате в кухнята си

Ако ви е писнало да купувате връзки билки от магазина и да ги гледате как увяхват, преди да можете да ги използвате, билкова градина е чудесна алтернатива. Те са доста лесни за отглеждане от начинаещи, не заемат много място и са сравнително евтини.

Лесната билка, която расте красиво на закрито с лавандула през цялата зима

Но трябва да намерите правилното място за вашите билки, за да могат да виреят с пълния си потенциал. Както повечето растения, билките предпочитат да са навън, когато времето е умерено, но ако искате да отглеждате своите на закрито, имайте предвид, че повечето кулинарни билки предпочитат пълно слънце - шест или повече часа пряка слънчева светлина на ден.

Това се постига най-добре, като поставите билките близо до прозорец с южно изложение, който няма препятствия. Въпреки че много хора държат билковите си градини в кухнята за лесен достъп, всяка стая, която осигурява нужното количество слънчева светлина, ще свърши работа.

Имайте предвид, че макар билките да имат различни нужди от вода (розмаринът, лавандулата и мащерката предпочитат по-сухи условия от ментата, лука и босилека), всички те изискват подходящ дренаж, за да се предотврати задържането на корените във вода и гниенето им.

След като очертахме някои от тези основи, нека поговорим за това кои билки, по-специално, растат добре на закрито.

Ако обичате да добавяте малко свеж вкус към пицата или пастата си, отглеждането на босилек може да е за вас. Тази билка предпочита обилно количество вода, слънце и топлина, така че поставете растението си на прозорец с южно изложение и се уверете, че почвата остава влажна.

Може би най-популярната гарнитура на всички времена, магданозът е сравнително лесна за поддръжка билка. Въпреки че предпочита пълно слънце, той все пак ще расте - макар и бавно - на прозорец, обърнат на запад или изток. Поддържайте почвата постоянно влажна, но не прекалявайте с поливането.

Кой не обича печен картоф със заквасена сметана и лук? Отглеждайте си лук близо до най-яркия прозорец, за да получи пълното слънце, за което копнее. Точно както другите билки, описани тук, тази предпочита влажна почва.

Тъй като риганът е родом от Средиземноморието, не е изненадващо, че това нискорастящо, разпростиращо се растение изисква по-малко вода от другите билки. Оставете почвата да изсъхне, преди да полеете отново. Риганът ще вирее най-добре на прозорец с южно изложение.

Ароматната мащерка също предпочита пълно слънце, но прозорец с източно или западно изложение също ще свърши работа. Повечето сортове от това растение са устойчиви на суша, така че поливайте мащерката си само когато почвата е суха на допир.