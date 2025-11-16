Войната в Украйна:

Пилотът, загинал в разбилия се в Хърватия самолет, е с българско гражданство

16 ноември 2025, 14:27 часа 495 прочитания 0 коментара
Пилотът, загинал в разбилия се в Хърватия самолет, е с българско гражданство

Пилотът на турския противопожарен самолет, който се разби в Хърватия в четвъртък, е имал, наред с турско, и българско гражданство, съобщи ХИНА, цитирана от БТА. До инцидента се стигна, след като два турски противопожарни самолета, участващи в гасенето на пожари в Хърватия, се опитаха да се върнат на летището в Риека при лоши атмосферни условия.

Още: Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи, съобщава хърватската агенция.

Още: Серия проблеми със самолета на военния министър уплашиха Белгия, че е станала за смях

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Пилот Турция Хърватия самолет
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес