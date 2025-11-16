Божидар Божанов: Бюджет 2026 е бюджетът на Пеевски, не е социален, а корупционен

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов отправи унищожителна критика към държавния бюджет за 2026 г., като го определи за "бюджета на Делян Пеевски" и го обвини, че обслужва корупционни интереси, вместо да решава проблемите на хората. В ефира на БНР депутатът от ПП-ДБ разкритикува и назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл", заявявайки, че то противоречи на закона.

"Бюджетът просто харчи"

Според Божанов бюджетът не е на ГЕРБ, БСП или ИТН, а именно на Пеевски, тъй като лидерът на "ДПС-Ново начало" и Йордан Цонев са били първите, които са го защитили публично. Той го определи като "много лош", защото "просто харчи".

"Той взема от работещите, взема от тези, които се осигуряват, взема от бизнеса и ги налива в касичките и в силовите структури, чиито заплати се увеличават значително", заяви депутатът. Той алармира, че преразпределението през бюджета е достигнало тревожните 46% от БВП, което "води до скорошен сблъсък с айсберга".

ПП-ДБ с алтернативни мерки

Божанов разкри, че от ПП-ДБ са предложили на финансовия министър пакет от около 30 десни мерки, които са били игнорирани, но ще бъдат внесени отново между първо и второ четене. Сред тях са тавани на бонусите в администрацията, въвеждане на търгове за частните болници и дигитализация на системата на ТЕЛК за борба със злоупотребите.

"Бюджетът за хора с увреждания е 4 млрд. лева и те не стигат до хората с увреждания, а до хора, които искат да си имат паркоместа или да си имат някакъв допълнителен доход. Ако искат да кажат, че бюджетът е социален, да направят реформа там", призова той.

Спецов не отговаря на критериите за "Лукойл"

Депутатът беше категоричен, че Румен Спецов не отговаря на законовите критерии за особен управител на "Лукойл". "Това да си бил данъчен и да си проверявал "Лукойл" няма нищо общо с опит в петролната индустрия", коментира той.

Според него, въпреки че временно е постигнат позитивен резултат с осигуряването на дерогация за работата на рафинерията, управляващите са допуснали много грешки. Той подчерта, че особен управител е можело да бъде назначен много по-рано по вече съществуващ закон. Божанов заяви, че крайната цел в следващите 5 месеца трябва да бъде ограничаване на финансовите потоци към Русия и продажбата на рафинерията на западен инвеститор, който не носи стратегически рискове за страната.

