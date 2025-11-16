Сериозна промяна в температурите. Седмична прогноза за времето за 17-23 ноември 2025 г.

В първия ден от новата седмица над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане предимно мъгливо и почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°. Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България, показва прогнозата за времето.

Застудяване

С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.

През следващите дни до края на седмицата ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд, по-малка е вероятността за валежи в събота. В по-голямата част от страната вятърът ще стихне и отново ще има условия за мъгла или ниска облачност, а в Източна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони временно силен южен вятър. Температурите ще останат сравнително високи за втората половина от ноември, минималните ще са предимно между 8° и 13°, а максималните - между 15° и 20°, по-ниски в местата с трайна мъгла, по-високи - в Югоизточна България.

Източник: Meteo.bg

Снимка: iStock