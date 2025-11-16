Любопитно:

Карлос Насар: Бях подведен за срещата с Делян Пеевски. Не е редно от него да зависи федерацията (ВИДЕО)

16 ноември 2025, 13:50 часа 874 прочитания 0 коментара
Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар даде обширно интервю пред Мариян Станков – Мондьо за предаването „Събуди се“ по NOVA. В него беше обсъдена и прословутата снимка на щангиста със санкционирания по глобалния закон за корупция "Магнитски" лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Насар заяви, че е бил подведен за срещата с депутата. Според тежкоатлета не е редно финансирането на федерацията да зависи от политик.

Насар с подробности за срещата с Пеевски

"След снимката с Пеевски написаха, че влизаш в политиката. Вярно ли е?", гласеше въпросът на водещия. "Не е вярно. Никога не съм имал претенции, че ще влизам в политиката", категоричен е Насар, който беше попитан кой е бил инициатор на срещата в кабинета на лидера на ДПС - Ново начало.

Карлос Насар

"Федерацията не ме изпрати там. Той не ме е потърсил. Никога не съм имал телефонен разговор с Делян Пеевски. Да кажем, че самата тази среща... Случи се още едно подвеждане. Наистина бях подведен за тази среща. В крайна сметка тя се случи. Стефан Ботев твърди, че Делян Пеевски дава средства на федерацията. Нека да приемем, че от него зависи нашата федерация, което не е редно. Аз смятам, че политиката няма място в спорта", каза олимпийският ни шампион, който ясно заяви: "Никога не съм бил и няма да бъда зависим от Делян Пеевски".

Интервюто продължи с въпроси за любимата на щангиста Александра Костадинова. "Тя започна да прави саможертви, тя започна да жертва от личното си време, да полага усиля за нашите отношения, да просъществуват. Оценявам това в нея. Не всеки е готов на усилия и саможертви за теб. Това ме кара да я искам толкова много и повече и повече. Носи доброта в сърцето си, която не може да скрие. Тя е интелигентен човек. Качествата у нея не можеш да ги видиш във всеки спортист“, каза Карлос Насар.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Делян Пеевски вдигане на тежести Карлос Насар
