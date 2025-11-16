"ЦСКА започна като Турист Спорт Банк! Илюзорно е да се мисли, че "армейците" са направили отбор"

Бившият старши треньор на Левски, Славия, Янтра и Миньор Перник Велислав Вуцов направи обобщение на сезона в Първа и Втора лига до момента. В своето предаване специалистът не пропусна да коментира представянето на ЦСКА. Анализът се осъществи в ироничен стил, което е закачка към редакторите на "Лига Вуцов", които са фенове на "армейците". Според Вуцов "червените" нямат отбор и ще се затруднят с тимовете от долната част на таблицата.

Вили Вуцов за ЦСКА

"ЦСКА започна като Турист Спорт Банк. Щяха да паднат от класирането. Сега има някакви резултати, но ще кажа пак. Илюзорно е да се мисли, че са направили някакъв добър отбор и излизат от кризата. Сега има някакъв дух, сборват се, сбиват се, но само така няма да стане. Трябва да имаш и отбор. В последния мач не съм помислил и за една секунда, че ЦСКА може да е фактор в първенството", заяви Вили Вуцов.

"Могат да ритат и джаскат, но ще дойдат по-долните отбори, които трябва да бият с лекота и класа. Там ще им бъде мъка, ще видите. Няма го футболния елемент. В 7-8 мача вкараха от половин положение. Това не е атестат за марката ЦСКА и за направената инвестиция", гласи мнението на специалиста.

"Не бих казал, че Лудогорец е изхабен. Според мен е объркано нещо. Ние ще видим как ще излязат от ситуация. Убеден съм, че рано или късно ще излязат от ситуация, ще играят по-добре и ще започнат да спечелят", смята той за кризата в родния хегемон.

ОЩЕ: Вуцов: 60-70% от българските съдии са влезли с връзки - синковци, зетове, племенници, внуци (ВИДЕО)