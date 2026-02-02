Малко известен начин за вкореняване на резници от мушкато - ще имате пищна реколта през пролетта

Мушкатото може да се размножава през зимата, за да се радвате на буйни, здрави растения през пролетта, напълно безплатно. Просто вземете резниците правилно и използвайте прост, доказан метод за вкореняването им – не се изискват специални подготовки или скъпо оборудване. Научете как да подготвите резници и условията, в които те виреят.

Размножаване на резници от мушкато

Януари и февруари са идеалното време за вземане на резници от мушкато, които растат на первази на прозорци, в мазета или на стълбища. През есента, когато цъфтежът спира и дните стават забележимо по-къси, издънките им постепенно започват да се удължават, което може да развали визуалната привлекателност на растението. Въпреки това, такива обрасли участъци са идеални за нови резници.

Изберете силни и здрави издънки, след което подрежете удължените стъбла, оставяйки само 3-4 пъпки над повърхността на почвата. Скъсете всеки резник до около 15 см, като направите диагонален разрез точно над възел. Накрая отстранете долните листа, оставяйки 4-5 на всяко растение – това ще предотврати гниенето след засаждането, а младите мушката ще получат енергията, необходима за развитието на кореновата си система. Резниците вече са готови за вкореняване.

Как да вкорените резник – най-лесният метод

Първо, подгответе плодороден, лек и проветрив субстрат – това може да бъде смес от универсална почва и перлит или пясък в съотношение 1:1. Навлажнете субстрата, докато стане влажен, но не мокър (консистенцията на изстискана гъба). След това напълнете малки торбички с цип и поставете вътре долните краища на подготвените резници. Затворете плътно торбичката, за да запазите влагата възможно най-дълго. Можете също да я завържете около стъблото в горната част с ютена връв, например.

Поставете подготвените резници в кофа или купа, така че да стоят изправени. След това поставете цялото растение на светло място с много разсеяна светлина и температура около 18-20°C. Благодарение на найлоновите торбички, не е необходимо да поливате резниците през целия процес на вкореняване. След месец младите растения би трябвало да имат добре развита коренова система.

Ако имате няколко резника, след като се вкоренят, можете да ги пресадите в една голяма саксия. Добавете шепа добре угнил тор, компост или експандирана глина на дъното, след което пригответе плодородна, добре дренирана почвена смес. Напълнете саксията малко повече от половината с тази смес, извадете резниците от торбичките, поставете ги заедно с почвата в саксията и покрийте с останалата почвена смес, покривайки цялата коренова система. Накрая, не натискайте почвата, просто леко потупайте стените на саксията, за да уплътните почвата. Изчакайте до пролетта, за да наторите новите си мушката.

По време на зимното вкореняване, резниците от мушкато се разтягат леко поради намалена светлина и този проблем често се влошава през пролетта. За да противодействате на това, можете да ги подрежете веднага след пресаждането, оставяйки 3-4 пъпки на всеки резник. Това ще насърчи растенията да развият странични издънки, като значително ще ги удебели до пролетта.

