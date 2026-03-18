Най-добрият начин за подрязване на хортензии след зимните щети

С тъмнозелените си листа и пъстри цветове, хортензиите са декоративни храсти, които са прекрасно допълнение към всяка градина. Грижата за вашите хортензии правилно ви позволява да се наслаждавате на драматичните им цветни съцветия година след година. Например, важно е да подготвите хортензиите си за зимата, за да осигурите здрава лятна градина . В противен случай те могат да пострадат. Ако това се случи, можете да подрежете мъртвите клони през пролетта, оставяйки само живите стъбла. С малко късмет и търпение вашата хортензия би трябвало да се възроди с затоплянето на времето.

Някои видове хортензии, като едролистните и дъболистните, са по-податливи на повреди от замръзване на надземните части на растението, отколкото други (като например по-издръжливите гладки или метличести хортензии). Всички видове и сортове могат да бъдат засегнати от внезапни спадове на температурите, късни слани и продължителни ниски температури.

Цветът на растението – например черна или кафява тъкан – ще ви предупреди за нараняване от замръзване. Можете също така леко да одраскате стъблото, за да потърсите зеленина отвътре. Ако видите кафяво отвътре, растението не е понесело добре студа.

Подгответе хортензиите си за зимата, като поставите малко нарязани листа или мулч, преди да ги покриете, за да защитите растенията. Ако подготвяте хортензиите си за зимата, избягвайте тази грешка на всяка цена : не ги подрязвайте и не ги торете. Ако се повредят, не губете надежда и не изваждайте повредените растения от земята. Както споменахме, увредените от студа хортензии често могат да бъдат съживени с умна пролетна резитба, дори ако изглеждат доста мъртви.

Как правилно да подрязвате повредени през зимата растения хортензии

Премахването на повредените от замръзване клони на хортензия е важно за поддържането на нов, здравословен растеж в бъдещите сезони. Растението трябва да използва енергия, за да поддържа мъртвите клони. Освен това, те са слаби места в растението, където вредители и болести могат да се вкоренят, причинявайки допълнителни щети на растението. Най-добрият начин да подрежете хортензиите , които са били повредени през зимата, е да изчакате, докато се появи пролетен растеж. Едва тогава можете да определите кои клони трябва да бъдат премахнати. Ако подрежете твърде рано през годината, може случайно да премахнете живите части на растението. Само стъблата, които остават кафяви, без никакви признаци на зеленина, са подходящи кандидати за резитба.

Ножиците за клони работят като ножици за чисто и здравословно рязане. Те са най-добрият инструмент за подрязване на повечето стъбла на вашите хортензии, които изглеждат почти мъртви след сурова зима. Ножиците за клони са по-големи, двуръчни инструменти, които работят по подобен начин на ножиците за клони. Един чифт може да е полезен за клони с дебелина до 5 см. Клоните без никакъв зелен растеж могат да бъдат напълно отстранени. Те трябва да са много сухи и да се чупят лесно между пръстите ви. Ако попаднете на стъбла със зелен растеж към долната част, но горната част на клоните е кафява и чуплива, отрежете горната част. Оставете долния зелен растеж непокътнат, за да може да продължи да пониква, когато пролетта премине в лято.