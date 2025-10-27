Резитба на хортензиите: Кога и как е правилно да се прави

Есента традиционно се счита за сезон за резитба на многогодишни растения, но хортензиите са изключение в този списък. Експертите предупреждават, че ако избързате с резитбата на тези цветя през есента, можете да загубите буйните им цветове през следващата година или дори да навредите на храста.

Есенна резитба на хортензиите - какво трябва да знаете за нея

През есента хортензиите все още не са влезли в състояние на покой. Всяко подрязване провокира растежа на млади издънки, които няма да имат време да се укрепят преди замръзване и най-вероятно ще загинат. Експертът по градинарство Д. Балато подчертава, че можете да подрязвате само когато растението вече е загубило листата си през есента и не образува пъпки по младите клонки.

Експертът припомня, че е необходимо да да бъдете особено внимателни с видовете, които образуват цветове върху стари издънки - това са едролистни, дъболистни, планински и катерливи хортензии. Всяко неправилно отрязване на клон или издънка означава липса на потенциален цвят през следващия сезон.

Метловидните хортензии се държат различно: те цъфтят върху издънки, които растат през пролетта. Тази група включва популярните сортове "Анабел", "Лаймлайт" и "Ванилова ягода". Те се нуждаят от резитба, но само през пролетта, за да стимулират нов растеж и да образуват гъст, спретнат храст.

Балато добавя, че през зимата някои от леторастите така или иначе умират по естествен път, така че няма смисъл да се прави радикална резитба през есента.

Ако хортензията ви е пораснала повече, отколкото бихте искали, експертите съветват да не се опитвате да я оформяте чрез резитба. Много по-ефективно е растението да се пресади на друго място. Есента е идеална за това, прохладата и влагата през този сезон помагат на корените да се адаптират.

През есента е разрешена само санитарна резитба - премахване на сухи, болни или повредени клони. Важно е да се използват чисти ножици, за да се избегне внасянето на инфекция, както и да се прави режещ участък под лек ъгъл над жива пъпка.

По-добре е да оставите сухите съцветия на хортензията до пролетта. Те не само защитават пъпките, но и придават на градината декоративен вид през зимата. Те трябва да се премахнат през пролетта. Необходимо е това да се направи преди да се появи първата двойка здрави листа.

Правилната грижа през есента ще помогне на вашата хортензия да преживее зимата безпроблемно и ще ви възнагради с пищен цъфтеж през новия сезон.

Единствените видове хортензии, които трябва да подрязвате през есента