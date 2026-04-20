Подрежете обилно тези многогодишни растения през април за обилни цъфтежи

За да изглежда градината готова за пролетния сезон, една важна задача в списъка със задачи на всеки градинар е резитбата на многогодишни растения. Като професионален градинар с над десетилетие опит, специализиран в дизайна и поддръжката на органични цветни градини, аз редовно правя пролетно почистване за клиентите си. И едно от нещата, които задължително изпълнявам след като приключа с гребенето, е подрязването на многогодишни растения, които все още имат издънки от миналия сезон.

Още: Растения, които растат по-бързо с малко помощ от оризова вода

Април е подходящо време за резитба на много многогодишни растения, защото те излизат от период на покой и започват да показват нов растеж. Този нов растеж улеснява резитбата, защото можете ясно да видите разликата между стари и нови издънки, което ви позволява да режете внимателно и да избягвате да повредите растението.

Растения-компаньони, които помагат на фасула да расте по-добре

Не забравяйте да използвате правилните инструменти за всякаква резитба през пролетта . Аз използвам чифт остри байпасни ножици за чисти срезове. Малки ножици могат да работят за растения с тънки стъбла. Също така, почиствайте често ножиците си, за да предотвратите разпространението на гъбички или бактерии между растенията. Някои стъбла, които са изсъхнали напълно и са станали кухи, може да се отстранят лесно без инструменти, ако ги издърпате внимателно, но ако са устойчиви, непременно ги отрежете, за да избегнете нараняване на растението.

Още: Черни петна по доматените растения - причини и лечение

Има много многогодишни растения, които се повлияват добре от подрязването през април, когато започва да се появява нов растеж при повечето от тях. Това важи особено за многогодишните растения с дървесни стъбла, включително градински флокс, фалшиво индиго, седуми, хризантеми и астри. За градинарите, които практикуват градинарство, щадящо опрашителите, запазването на стъблата непокътнати през зимата може да помогне за укриването на различни пчели и опрашващи насекоми. След като отмине последната слана, е безопасно да подрежете всички летни цъфтящи растения. По-долу съм събрал няколко слънцелюбиви и сенчестолюбиви многогодишни растения, които се справят най-добре с твърдо подрязване през април, за да им помогне да процъфтяват.

Още: Направете това с вашето нефритено растение преди края на април – ще ви възнагради с буен нов растеж

Засенчвайте многогодишните растения, които да подрежете през април

Астилбите са цветни, надеждни многогодишни растения за сянка, които цъфтят от края на пролетта до средата на лятото. Много градинари оставят астилбите непокътнати през зимата, защото изсушените цветни стъбла добавят интересна текстура в градината. Но щом настъпи април, е време да отрежете тези цветни стъбла, за да освободите място за нови издънки. Просто ги отрежете до 2,5 или 5 см, за да могат новите цветни стъбла да заменят старите. Листата на астилбата обикновено умират през зимата, но също така трябва внимателно да премахнете всички стари листа от растението, където се появяват нови издънки.

Много градинари оставят кораловите камбанки (Heuchera) на мира до пролетта, защото листата им предлагат важна зимна защита на растенията. Кораловите камбанки виреят на сутрешно слънце и следобедна сянка, за да помогнат на цветовете на листата да останат наситени. Когато започнат да се появяват нови листа, обикновено в края на март до средата на април, те обикновено са малки листа с забележим цвят, поникващ от средата на растението. Внимателно отрежете всички повредени или обезцветени външни листа от предишния сезон, както и всички останали цветни стъбла. Това ще остави достатъчно място за запълване на новия растеж.

Дамината мантия (Alchemilla mollis) има весели лимоненозелени цветове, които се появяват в края на пролетта и се запазват в продължение на седмици. Това растение вирее най-добре, ако се остави непокътнато през зимата; листата помагат за предпазване на короната на растението от потенциални зимни повреди. Но през април е добре да премахнете старите издънки веднага щом започнат да се появяват нови. Използвайте ножици, за да отрежете всички мъртви или повредени листа.

Слънцелюбиви многогодишни растения, които се възползват от обилна резитба през април

Кореопсисът (наричан още тиксов синьо) е енергично, слънцелюбиво многогодишно растение, което обича добра резитба през пролетта. Стъблата му са склонни да изсъхват и леко да вдървеснеят през зимата, така че често могат да бъдат отстранени с помощта на градински ръкавици, за да ги издърпате внимателно. Можете също да използвате ножици за рязане на стъблата. Тези летни цъфтящи растения също се възползват от лекото подрязване на прецъфтелите цветове през лятото, след като първият кръг от цъфтеж отшуми.

Бял равнец (Achillea millefolium) е здраво многогодишно растение, което цъфти толкова обичано от опрашителите. Плоските цветни главички са пълни със семена, така че някои градинари ги оставят сами за зимата, за да осигурят храна за птиците. Стъблата и цветовете могат да изглеждат доста разхвърляни през пролетта, докато се появят нови издънки, така че през април ги подрежете добре, за да премахнете всички мъртви листа и стъбла.

Седумите са здрави и надеждни многогодишни растения, които предлагат интерес в градината през четирите сезона. Стъблата и цветните главички на по-големите, изправени сортове изглеждат страхотно в зимна градина и осигуряват подслон и места за кацане на птиците. През април се появяват малки пъпки, подобни на зеле, така че премахването на изсъхналите стъбла ще им даде място да растат и ще направи растението да изглежда свежо и спретнато. Пълзящите почвопокривни сортове седуми също се възползват от подрязване през пролетта; просто отрежете стъблата до 7-10 см дължина, за да насърчите нов растеж.