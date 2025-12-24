Само така е правилно да поливате коледния кактус

Има известно объркване относно това колко често да се полива коледен кактус заради името му. Въпреки че звучи сякаш може да е пустинен обитател, всъщност е роден във влажните тропически гори в Бразилия, където водата е широко разпространена (и е много различна от сухите среди, където пустинните кактуси виреят). Освен това, колко често да се поливат растенията коледен кактус варира в зависимост от времето на годината. Това ръководство за сезонно поливане ще ви помогне да осигурите правилното количество вода за вашия коледен кактус, така че той да ви дава изобилие от цветове в продължение на много години.

Как да поливаме коледни кактуси

Коледните кактуси , които понякога се наричат ​​празнични кактуси, включват кактус за Деня на благодарността и великденски кактус . Тези сродни видове виреят при сходни условия на отглеждане. Всички празнични кактуси са епифити, което означава, че тези растения растат естествено по дървета или скали, вместо в почвата. Те не са паразитни; не извличат вода или хранителни вещества от растението гостоприемник. Вместо това, те абсорбират влага от валежите и влажността, както и хранителни вещества от разлагаща се органична материя около корените си. Когато поливате тези красиви растения у дома, стремете се да възпроизведете естественото им местообитание, за да им помогнете да процъфтяват.

По време на цъфтежа

По време на цъфтежа, празничните кактуси виреят в равномерно влажна почва. Тази влага е от съществено значение както за формирането, така и за поддържането на цветовете им през целия сезон. Обичайно е коледният кактус да цъфти четири или повече седмици. Не забравяйте да проверявате влажността на почвата на всеки три до четири дни и да поливате, когато повърхността на почвата е леко суха на допир.

През зимните сезони отоплението на закрито може да изсуши почвата по-бързо и да намали относителната влажност . Редовно наблюдавайте почвата в саксиите си, за да сте сигурни, че растението не изсъхва твърде много, докато кактусът ви все още цъфти. Внимавайте за предупредителни знаци като окапване на пъпки и матова листа, които показват, че почвата е твърде суха за това растение.

Късна зима

След като вашият празничен кактус спре да цъфти за годината, обикновено в края на зимата за кактусите за Деня на благодарността и Коледа и в началото на пролетта за кактусите за Великден, намалете количеството поливане. Оставете горните 7-10 см почва да изсъхнат преди следващото поливане. Саксията трябва да се усеща по-лека, когато е повдигната.

Поливайте празничния си кактус само на всеки две седмици след цъфтежа. Въпреки че това може да изглежда недостатъчно, тези растения предпочитат продължителни сухи периоди, докато възобновят растежа си през пролетните месеци.