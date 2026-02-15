Гьозтепе стъпи накриво и изтърва златен шанс да се доближи още до топ 3, Фуфу уцели греда (ВИДЕО)

Отборът на Станимир Стоилов Гьозтепе допусна грешна стъпка у дома. "Жълто-червените" не успяха да се наложат над Кайзериспор - 0:0, в двубой от 22-рия кръг на Суперлигата на Турция. Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за "Гьоз-Гьоз" и не бе сменен. Креативният халф дори уцели греда в 65-ата минута. Тимът от Измир пропусна страхотен шанс да се доближи още повече до третия Трабзонспор, който загуби от Фенербахче с 2:3 в дербито на кръга.

В средата на първата част хубав шут на Бокеле предизвика намесата на стража Баязът. До почивката Мироши два пъти тества своя късмет. При първия удар противниковият вратар се справи, а при втория играчът на Гьозтепе не намери целта. В началото на второто полувреме Билал Баязът изби изстрел с глава на Годой от близка дистанция.

В 65-ата минута Фуфу финтира противник и шутира към вратата, но топката срещната гредата. Малко по-късно Кръстев изстрел на Кръстев премина близо до целта. Алекси Антунес и Елитон се превърнаха в поредните състезатели, направили пропуск за Гьозтепе. В 85-ата минута Матеуш Лис изби удар с глава на Джошуа Бренет отблизо. Дълбоко в добавеното време шут на Кръстев от пряк свообден удар премина много близо до гредата.

Така Гьозтепе остана на 4-о място във временното класиране с 41 точки, като вече е в серия от седем мача без загуба. Кайзериспор е предпоследен със 17.