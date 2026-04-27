Засадете това растение до божурите и ще растат като луди

Божурите (Paeonia spp.) са прекрасни цветя и ако ги имате в градината си, вероятно сте доста горди „зелени“ опрашители. Не се колебайте обаче да чакате пеперудите да се появят. Въпреки прекрасния си аромат и разкошните си венчелистчета, божурите обикновено не привличат много опрашители. Ако искате да имате повече от нашите малки пърхащи приятели около цветната си леха, ще трябва да добавите цвете-компаньон. Има някои растения-компаньони на божури, които трябва да избягвате в градината , но едно добро за вашите божури е салвията, която пеперудите обичат.

Цвете-компаньон е такова, което отглеждате близо до други цветя, поради специфичните предимства, които те предлагат на цветята около тях. В този случай салвията ще привлече опрашителите, които божурите не привличат, а отглеждането им близо едно до друго може да привлече повече пеперуди във вашата градина с божури.

За да избегнете често срещаните грешки при засаждане на други растения, които всеки прави , трябва да изберете цвете-компаньон с хомогенни условия за отглеждане. Божурите и салвията се съчетават добре, защото се развиват добре в сходни зони на издръжливост

Как да отглеждаме салвия като опрашител за божури

Има много разновидности, които можете да добавите към градината си, като например цъфтящата в магента салвия, на която опрашителите не могат да устоят , „Smokey Jazz“. Независимо от растението, което изберете, не забравяйте да изчакате с засаждането му, докато температурата е постоянно над 13 градуса по Целзий. Когато условията са подходящи, маркирайте местата, където искате да засадите салвията, като се уверите, че са на разстояние от 60 до 90 сантиметра едно от друго. Ако пресаждате салвия, която е закупена и вече расте в саксия, изкопайте дупка в почвата, която е два пъти по-голяма от саксията. Извадете саксията и първо поставете корена на салвията в земята. Използвайте допълнително почва, за да запълните дупката и леко полейте почвата след засаждане.

Като алтернатива, можете да започнете да сеете семена от салвия около девет седмици преди да искате да ги засадите навън в градината. Използвайки тава за разсад или малки саксии, добавете почвена смес за разсад и я навлажнете леко. Уверете се, че контейнерът има достатъчно дренажни отвори. Поставете семената върху сместа и я покрийте, за да предотвратите навлизането на влага и твърде ниските температури. Трябва да видите, че семената започват да покълват след около една до две седмици.

Не е нужно да поливате салвията много често. Всъщност е за предпочитане почвата да изсъхне на допир между поливанията. В идеалния случай почвата ще поддържа леко влажна консистенция - нито прекалено суха, нито прекалено влажна. Ето защо добре дренираната почва е важна. За да насърчите по-голям растеж, можете да подрязвате горните листа, докато растат. Можете също така да ги подрязвате през лятото, за да насърчите по-голям растеж и цъфтеж.