Защо във всеки дом трябва да има висящи растения?

От лесна грижа до незабавно удоволствие, можем да се сетим за много причини, поради които пълзящите стайни растения са идеалното начало на отглеждането. Прочетете, за да научите за ползите и грижите за тези каскадни красавици.

5 причини да обичате висящите стайни растения

Те са универсални

Независимо дали ги отглеждате в саксии или кошници, лесно е да вмъкнете висящо растение в почти всеки декор. Виещите се растения омекотяват ръбовете на рафтовете за книги, плаващите рафтове и полиците.

За да добавите зелени елементи без рафтове, потърсете висящи саксии за трудни за стилизиране места като трапезарии, бани и кухни.

Лесни са за грижа

Някои от най-често срещаните стайни растения за влачене, като потос , филодендрон и традесканция, са едни от най-лесните за грижи. Така че, ако сте начинаещ родител на растения, подгответе се за успех, като изберете растения като тези в нашата колекция „Влачени растения“, които ще ви помогнат да научите тънкостите.

Те растат бързо!

Кой не обича малко мигновено удоволствие? Докато по-големите растения като смокиня или райската птица правят голямо впечатление с изправената си форма и големи листа, пълзящите растения са заети да изхвърлят безкраен поток от по-малки, но изключително ефектни листа. С малко подкрепа от пергола или мъхов прът , плюс редовно торене, те могат да станат също толкова впечатляващи.

Те могат да станат ГОЛЕМИ

Не се заблуждавайте, че вашите растения, които се влачат, са ограничени до малко пространство! С времето и възрастта, растения като алжирския бръшлян могат да достигнат впечатляваща дължина, което им позволява да покриват точно толкова повърхност, колкото всяко дървовидно растение.

С място за влачане, каскадната им форма създава уникален силует, който е трудно да се сравни. Ако искате да ги засадите вертикално, просто ги закрепете на пергола или използвайте малки подвижни куки по стената, за да поддържате стъблата, докато растат.

Те са лесни за размножаване

Продължете да четете за по-задълбочено потапяне в размножаването, но е достатъчно да кажа, че ако искате да опитате сами, най-доброто място да започнете е с резник от потос или филодендрон в съд с вода. Не изисква почти никакви усилия и можете да отглеждате колекцията си безплатно – или да я подпрете и да я разменяте с приятели.

Грижа за висящи стайни растения

Честотата на поливане и нивата на светлина варират в зависимост от вида на висящото растение, за което се грижите. Обикновено е добре да започнете с поливане, когато обемът на почвата е 50% сух и да изберете място с ярка, непряка слънчева светлина.

Отглеждането на растения, които се влачат, означава, че ще се радвате на дълги, виещи се стъбла, които се спускат по стените на саксията и евентуално могат да достигнат земята. Вземете ножици за растения и не се колебайте да подрязвате тези растения, за да изглеждат спретнати. Подрязването на лозите също ще насърчи гъстия нов растеж.

Ето един съвет от професионалистите по растенията, който не изисква резитба: увийте една или две лози над повърхността на почвата и внимателно ги прищипете. Повечето лозисти растения ще пуснат корени и нови издънки, създавайки по-пълноценно изглеждащо растение.