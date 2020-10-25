4 напитки, които свалят холестерола и прочистват кръвоносните съдове

Какво мислите за новите мерки за борба с коронавируса - маските на открито и изискванията за работодателите?

Не съм чел цялата заповед, ама маски на открито е пълна глупост

Разумно е да носим маски дори на открито, когато сме в някоя тълпа

Най-важно като сме в затворено помещение да се пазим - маски там, повече разстояние

Тоя коронавирус е пълна глупост, никакви маски

Маски трябва да има навсякъде, вижте китайците как се оправиха

По-важно беше повече дистанционно обучение да има, затваряне на дискотеки и ограничена работа на заведения и здрав контрол