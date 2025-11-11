Коремна болка при децата: Причини и кога да търсим лекар

Коремната болка е сред най-честите оплаквания в детска възраст – понякога напълно безобидна, но в други случаи може да е сигнал за сериозен здравословен проблем. Как родителите да различат кога болката е повод за притеснение и кога е част от временно неразположение? По темата разговаряме с д-р Петрана Дойнова, детски хирург в Център за детско здраве ВИТА KIDS. Д-р Дойнова е с дългогодишен опит и ни насочва към най-важните симптоми и действия при болка в коремчето на детето.

Снимка: iStock

Какво предизвиква най-често болка в корема при децата, къде да търсим причините?

Коремната болка в детската възраст е чест, неспецифичен симптом, обикновено преминаващ спонтанно и най-често свързан с проява на гастро-ентерити или вирусни инфекции. Важно е да се знае обаче, че значителен брой педиатрични заболявания могат да протекат с поява на коремна болка. Например: възпаления на носоглътката и дихателната система; стомашно-чревни заболявания; инфекциозни заболявания – шарки, мононуклеоза, инфекциозен хепатит, инфекциозни ентероколити; заболявания на отделителната система; заболявания на ендокринната система, гинекологични заболявания; колагенози; хематологични заболявания; чревни паразити; медикаментозни или хранителни интоксикации; алергични заболявания.

Основните заболявания, определяни като остър "хирургичен корем" в детската възраст са заболявания от възпалителен характер, от които най-често остър апендицит, чревна непроходимост и травми на коремните органи.

Снимка: iStock

Как родителите могат да разграничат обикновена коремна болка от такава, която налага спешна лекарска намеса?

Преди всичко родителите трябва да обърнат внимание на това дали коремната болка се е появила внезапно, дали е постоянна или от време на време, дали е свързана с някакъв вид храна или след прекомерна физическа активност. Много важно е да се проследи редовна ли е дефекацията на детето.

Много деца не желаят да ползват тоалетната в детската градина и училище и това може да доведе до хроничен запек и последващи сериозни проблеми. Важно е да се обърне внимание на емоционалното състояние на детето. Понякога децата симулират оплаквания от болки в корема, за да им се обърне по-голямо внимание, при нежелание да посещават детската градина или при проблеми в училище. Ако общото състояние на детето е добро, ако то е жизнено, има апетит и липсват други признаци на заболяване, като повръщане, висока температура и диария, тогава може да се изчака спонтанното преминаване на оплакванията.

Снимка: iStock

В кои случаи трябва да се потърси спешна лекарска помощ?

При коремна болка с постоянен характер, нарастваща по интензитет, придружена от други симптоми – висока температура, гадене, диария или задръжка на изхожданията, както и промяна в общото състояние на детето – вялост, бледост и отказ от храна, е необходима спешна медицинска консултация от педиатър и детски хирург.

Какво включва диагностиката при дете с коремна болка – как протича прегледът и кои изследвания се правят най-често?

Първата стъпка в диагностиката е събиране на подробна информация относно коремната болка и нейният характер: остра, коликообразна, придружена от упорито повръщане и спиране на дефекацията или болка, която постепенно се засилва, придружава се от повишение на температурата, локализира се в определена област. Обръща се внимание на промяна в поведението на детето, неспокоен сън, отказ от храна, повръщане, характер на изхожданията, повишаване на телесната температура.

Снимка: iStock

Извършва се цялостен преглед на детето за белези на нехирургични заболявания (състояние на горните дихателни пътища, промяна в дишането, обриви по тялото, степен на увреждане на общото състояние, белези на дехидратация). При изследването на коремната област се обръща внимание на подуване на корема, наличие на болезненост при натиск – локализирана или дифузна, мускулна защита на коремна стена, характер на перисталтиката. При съмнение за хирургичен проблем се извършва и ректално туширане.

Провеждането на няколкократни лабораторни изследвания – кръвна картина, изследване на урина и биохимични изследвания, както и различните образни изследвания – рентгенография и ехография на коремните органи, дават допълнителна информация и подпомагат правилното поставяне на диагнозата. Компютърна аксиална томография се прилага само в единични случаи, при които има сериозни диагностични затруднения.

Снимка: iStock

Кои състояния при коремна болка най-често налагат хирургическа намеса?

Острият хирургичен корем е понятие, което включва широк спектър от хирургични заболявания на органите в коремната кухина. В детската възраст тези заболявания се обобщават в три основни групи:

- Възпалителни процеси на коремните органи – остър апендицит (до 70% от острите коремни хирургични заболявания), възпаление на Мекелов дивертикул. Макар и рядко, при по-големите деца и юноши може да се наблюдава остър холецистит, панкреатит или перфорация на язва.

- Остра чревна непроходимост, която може да бъде вродена – при различни вродени аномалии на храносмилателния тракт и придобита – след прекарани коремни операции, при чревна инвагинация или заклещена слабинна херния.

- Увреди на коремни органи след коремна травма.

Снимка: iStock

Има ли случай от практиката Ви, който особено Ви е впечатлил или е бил неочакван по отношение на диагнозата?

Като детски хирург с 40-годишна практика имам много случаи, при които първоначалната диагноза е трябвало да бъде коригирана. Нерядко, при деца с коремни болки и категорични симптоми за хирургичен проблем, след няколкочасово наблюдение и последващи прегледи и изследвания причината за оплакванията се е оказвала съвършено друга и неизискваща хирургично лечение.

Какви съвети бихте дали на родителите за ранно разпознаване на сериозен проблем и какво НЕ бива да правят у дома?

Първият съвет, който бих дала на родителите, ако детето им внезапно се оплаче от болки в корема, е, да не изпадат в паника, а да наблюдават детето няколко часа, да го разпитат какво е яло, кога е ходило до тоалетна, дали по време на игра не се е ударило в областта на корема. При поява на други оплаквания – висока температура, диария, болки в гърлото, кашлица, обриви по тялото, трябва да се обърнат първо към общопрактикуващия си лекар или педиатър, който да го прегледа и да установи дали се касае за педиатрично заболяване.

Снимка: iStock

Ако коремната болка не премине след няколко часа и след спадане на температурата, тогава детето трябва да бъде прегледано от детски хирург за наличие на заболяване, налагащо оперативно лечение. Това, което родителите НЕ трябва да правят у дома, е да започват самолечение. Даването на аналгетици или антибиотици преди лекарски преглед може да замаскира симптомите и да забави поставянето на правилната диагноза.