31 декември 2025, 17:57 часа 298 прочитания 0 коментара
Светослав Станков: Откриването на специалност Българистика в САЩ е успех за страната ни

През октомври в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, САЩ, беше открита специалност Българистика – знаменателно събитие след десетилетия отсъствие на българския език, история и култура от висшето образование в космополитната държава. В навечерието на Нова година в предаването "За думите" разговаряме с генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков, с трима от студентите в курса за напреднали – Димитър, Александър и Глен – и с първата лекторка по български език, история и култура д-р Илияна Димитрова.

Димитър и Александър са от семейства, в които единият от родителите е от България. И двамата са родени в Щатите. Димитър учи индустриално инженерство, говори български с майка си, всяко лято гостува на роднините си в България, където харесва по-спокойния живот и възможността човек да "има въздух", както казва самият той. За него Пловдив е най-любимият град на света.

Александър е учил в българско училище и сега иска да поднови знанията си по езика, за да може да споделя идеите си с българите, с които общува. Студент е по компютърно инженерство първи курс. Казва, че българският език е красив и звучи "като вода".

Глен е изследовател в университета, преди няколко десетилетия е защитил докторантура по славистика и сега иска да задълбочи познанията си по български език, който намира за хубав и с интересна граматика. Като лингвист чете на български и въпреки че не е учил говоримия език, приема предизвикателството да се запише в курса за напреднали.

Д-р Илияна Димитрова споделя, че е очарована от топлото посрещане от колегите в университета и от големия интерес към новата специалност, българския език и България. В курса за начинаещи има студенти от различен произход, които с голямо желание посещават лекциите и общуват помежду си. От следващия семестър тя ще чете лекции по българска история и култура на английски език.

Откриването на специалността Българистика в американски университет е безспорен успех, който има своята предистория. Научаваме я от генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков. При изобщо намаляващия интерес към филологическите специалности в университетите в САЩ, въвеждането на български език и култура и броят на записалите се студенти е постижение, което надминава очакванията на инициаторите. Г-н Станков казва, че чрез този курс студентите от български произход затвърждават своята идентичност, а всички други стават естествени "посланици" на българщината по света. Той наблюдава, че студентите не са обременени от стереотипите на миналото, а именно от представата, че страната ни е малка и от нея нищо не зависи. Това са хора със самочувствие, които заявяват своя произход и имат желание да утвърждават корените си, казва Светослав Станков.

Елин Димитров
