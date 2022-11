Лекар разкри какво ще се случи с тялото ви, ако прекалявате с ориза

Белият ориз често се определя като "лош" въглехидрат. Той принадлежи към рафинираните продукти и се подлага на сериозна обработка за отстраняване на външната обвивка и зародиша. Това го лишава от фибри и част от хранителните вещества в състава му.

Но заслужава ли белият ориз да се изключи напълно от диетата и да се обяви за вреден продукт?

На този въпрос отговориха медицинските експерти на Eat This, Not That! Експертите отбелязват, че яденето на бял ориз може да доведе до неочаквани странични ефекти. Но консумацията му все пак се свързва и с някои ползи.

Ползи от консумацията на ориз

1. Повече енергия

Според диетолога Лорън Манакер дори след обработка белият ориз запазва малко фибри. Освен това той съдържа важни витамини и минерали (напр. цинк, селен, фосфор, витамин В6). В допълнение към въглехидратите в състава си, тази храна може да осигури прилив на енергия, за да ви помогне да се справите с повече задачи.

2. По-здрави кости

Яденето на бял ориз оказва значителен положителен ефект върху здравето на костите поради наличието на манган в него.

Какво ще се случи, ако прекалявате с ориза?

1. Риск от поглъщане на арсен

Приеман често и в големи количества, този елемент може да допринесе за сериозни здравословни проблеми. Оризът може да съдържа арсен, абсорбиран от почвата.

2. Склонност към развитие на метаболитен синдром

Друг страничен ефект от яденето на ориз може да бъде повишен риск от метаболитен синдром - съвкупност от състояния, които увеличат риска от сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2. Те включват натрупването на излишни мазнини около талията, високо кръвно налягане и необичайно високи нива на холестерола или триглицеридите в кръвта.

Трябва ли да се откажем напълно от ориза?

Предвид тези рискове, експертите смятат, че не е необходимо напълно да се отказваме от белия ориз.

Този продукт осигурява на тялото доза хранителни вещества и енергия през целия ден. Въпреки това е важно да консумирате бял ориз в умерени количества и да обсъдите с Вашия лекар възможността за включването му в диетата при съществуващи хронични заболявания.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!