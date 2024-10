Рибено масло - какви са ползите и вредите от него

Ако искате да подобрите здравето на сърцето, мозъчната функция или да намалите възпалението, приемането на рибено масло може да ви помогне. Въпреки това, тези добавки имат както предимства, така и недостатъци, съобщава изданието The Health Site, позовавайки се на проучвания.

Ползи от рибеното масло

Една стандартна капсула рибено масло съдържа около 15-25 калории и 2-3 грама мазнини. Комбинацията от EPA и DHA мастни киселини в него е минимум 500 милиграма. В течна форма рибеното масло осигурява повече от 1500 милиграма EPA и DHA, 40 калории и 5 грама мазнини на чаена лъжичка. Освен това много хранителни добавки съдържат витамин Е за предотвратяване на окисляването.

Учени разкриха има ли полза от приема на рибено масло

Рибеното масло е ценно за поддържане на здравето на сърцето. Изследване, публикувано в The Journal of the American Heart Association, показва, че омега-3 намаляват нивата на триглицеридите с 15-30%, особено когато се приемат повече от 2 грама на ден. Хората с повишен риск от развитие на триглицериди могат да се възползват още повече от рибеното масло, както и тези със сърдечно-съдови заболявания (включително тези със затлъстяване или висок холестерол).

Маслото е ценно за поддържане на здравето на очите. Ниският прием на омега-3 се свързва с по-висок риск от ретинопатия. Проучване в списание Antioxidants предполага, че DHA има противовъзпалителни, антиоксидантни и защитни свойства. Този вид мастна киселина има благоприятен ефект върху ретината на очите.

Коментираното масло съдейства за намаляване на риска от сърдечен удар. Според проучване омега-3 мастните киселини значително намаляват вероятността от инфаркт и смърт от коронарна болест на сърцето.

Според рецензия в Marine Drugs, противовъзпалителните свойства на рибеното масло защитават кожните клетки. Някои проучвания показват, че тези добавки ускоряват зарастването на рани.

Продуктът е от полза и по време на бременност. Мастните киселини подпомагат развитието на мозъка и ретината на детето. Доказано е също, че добавянето на омега-3 към диетата по време на бременност намалява риска от преждевременно раждане и ниско тегло на детето. Проучване в Annals of Nutrition & Metabolism отбелязва, че омега-3 подпомагат когнитивното, двигателното и зрителното развитие при децата и могат да намалят честотата на атопична екзема при деца.

Недостатъци и възможна вреда от рибеното масло

Води до проблеми със стомашно-чревния тракт. Някои хора се оплакват от рибен послевкус, киселини или лошо храносмилане, когато приемат рибено масло.

Друга възможна опасност се свързва с увеличава риска от предсърдно мъждене. EPA и DHA могат да бъдат свързани с предсърдно мъждене, според редица проучвания, съобщава още изданието.

Какво лекува рибеното масло

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!