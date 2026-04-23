10 години и нищо: Извънсъдебна сделка реши делото за нереализирания център с потенциал да спасява онкоболни у нас

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (БАН) е постигнал извънсъдебно споразумение с българската фирма "Сиела Норма" АД и италианският ѝ партньор "Проджети Плант С.Р.Л." по делото за Национален циклотронен център - провален проект за грандиозен център, в който трябваше да се създават изотопи, необходими за ранна диагностика на онкологични заболявания. С него трябваше да се заменят скъпите покупки от чужбина на изотопи и транспортирането им със самолет.

Бяха платени близо 10 милиона лева, а построяването на сграда за купения вече циклотрон, който е като мини ядрена централа, се очакваше да струва над 28 милиона лева. Но той отдавна е зациклил – от началото на 2016 г. досега, т.е. 10 години, не е помръднало нищо.

Заради извънсъдебната спогодба сега Софийският апелативен съд (решение с дата 20 април 2026 г.) е обезсилил решението на първоинстанционния Софийски градски съд от 15 март 2023 г. и е прекратил производството. Всичко това подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд (ВКС) с частна жалба в 7-дневен срок от деня на съобщаването на страните.

Решението на първа инстанция: Институтът за ядрени изследвания трябваше да получи десетки хиляди

Припомняме, че през пролетта на 2023 г. първа инстанция реши, че "Сиела Норма" АД и "Проджети Плант С.Р.Л." трябваше да платят на Института сумата от 77 220 лв. неустойка при развалянето на договор - поради виновно неизпълнение. Гаранцията на стойност 38 610 лв., която са платили при спечелване на обществената поръчка, бе задържана. Отделно от това трябваше фирмите да плащат още 4441 лв. разноски по делото.

Става дума за все още неизработения проект за построяване на сграда, в която да се монтира циклотрон TR-24, произведен в Канада. Това е скъпоструваща апаратура за диагностика и лечение на онкозаболявани. Целта е централата да може да издържа на много висока сеизмична активност.

Циклотронът е на стойност близо 10 млн. лева, купен е през януари 2016 г. Оттогава отлежава в помещение на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Самото строителство на сграда, заради сложността му, ще отнеме не по-малко от 3 години. Отделно е времето, нужно за получаване на разрешителни за дейност.

Според учени, ако тази ценна апаратура заработи, би могла за захранва с изотопи всички ПЕТ/СПЕКТ скенери в България и на на Балканския полуостров.

Невероятното забавяне

Всичко обаче по този проект с официално название "Национален циклотронен център" върви престъпно мудно.

Почти 3 години отне на Ядрения институт да подготви документацията, за да пусне обществена поръчка за избор на проектант. Нейното наименование е "Изработване на инвестиционен проект: Циклотронна лаборатория “Национален циклотронен център” на фази: идеен, технически и работен проект".

Седем месеца по-късно - през февруари 2019 г., е подписан договорът с избрания консорциум между фирмите "Сиела Норма" и "Проджети плант". Той е за сумата от 926 640 лв. с ДДС, а срокът му за изпълнение - 173 календарни дни за проектиране (почти половин година) и 785 дни за авторски надзор върху строителството. Платени на изпълнителя са 185 328 лв. с ДДС авансово. Заради неизпълнение обаче в края на 2020 г. договорът е прекратен.

Оттогава започва съдебният спор между страните и решението едва на първа инстанция идва три години по-късно.

Решението на втора инстанция

Сега се стига и до решението на Софийския апелативен съд. Делото бе образувано там по жалба на "Сиела Норма" срещу решението на първа инстанция.

В молба с вх. № 11 173/ 16.04.2026 г., подадена от ответника по въззивната жалба и ищец по делото - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките - гр. София, е заявен отказ от исковете "с правно основание чл. 92, вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД", предявени от Института за ядрени изследвания.

Молителят посочва, че страните са постигнали извънсъдебна спогодба, с която са уредили спорните помежду им въпроси, поради което е отпаднал правният интерес от продължаване на производството. Молбата към съда е да обезсили първоинстанционното решение и да прекрати производството по делото. Съдиите се съобразяват.