Лошо управление: Половината пари по проектите на МЗ не са усвоени

Общата стойност на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в сектор "Здравеопазване" възлиза на близо 579 млн. евро, от които към момента са усвоени едва 256 млн. евро.

Благодарение на предприетите през последните 3 седмици спешни управленски мерки и прилагането на стриктна стратегия за управление на риска, Министерството на здравеопазването успя да намали общата застрашена сума с близо 36 милиона евро. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Направеният от нея и екипа й детайлен анализ показва, че поради лошо административно управление и липса на реален напредък през изминалите 3 години, държавата е била изправена пред сериозен риск от загуба на близо 88 милиона евро за здравния сектор.

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Каква е причината

По думите ѝ забавянето в усвоявянате но средствата се дължи основно на проблеми при строително-монтажните дейности, промени в обществени поръчки и необходимост от анексиране на договори.

Източник: БГНЕС

Компетентните дирекции в Министерство на здравеопазването са докладвали необходимост от промяна на строително-монтажни работи по множество от проектите. Затова е изискано окомплектоване на всички строителни книжа, прилагане към доклади за всеки обект и представяне за подписи. Прецизирано е и пренасочване на високотехнологична медицинска апаратура в лечебни заведения, които притежават необходимия кадрови потенциал и имат готовност за незабавна инсталация в рамките на заложените срокове.

Министърът посочи, че по проекта за модернизация на Спешната помощ от предвидените 235 обекта са завършени 135, а част от останалите няма да могат да бъдат довършени.

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Трудности има и при изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, включително за педиатричната помощ, психиатричната грижа и въздушната спешна помощ.