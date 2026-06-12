Чиновник в МЗ взима колкото 4 млади лекари: Медиците с нова критика към властта

Младите лекари разкритикуваха за пореден път властта. От Национален протест "Бъдеще в България" - гражданска инициатива, създаден от млади лекари, специализанти и медицински специалисти, обявиха, че чиновник в МЗ взима колкото четирима млади лекари на месец.

Министерството на здравеопазването отказва да оповести публично какви са персоналните възнаграждения на хората, работещи в него, твърдят от неправителствената организация.

"Средната заплата за април 2026 г. на директор на дирекция в Министерство на здравеопазването е била 4563 евро - близо 4 пъти повече от това, което взима лекарят-специализант, който реално лекува пациенти. Това показват данните на самото МЗ, поискани още май месец по Закона за достъп до обществена информация от ИК „Бъдеще в България“, и предоставени днес. Най-високо платеният директор в МЗ е получил 9387 евро за един месец — близо 8 пъти заплатата на млад лекар. Само средният бонус на директор за Q1 (≈ 1906 евро) е по-голям от цялата месечна заплата на специализант. Фрапиращите числа показват още, че заместник-министрите са взели средно около 10 700 евро на месец - близо 9 пъти повече", пише в позиция на инициативата.

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Младите лекари споделят, че по данни на техни колеги специализанти средното им месечно възнаграждение е едва 1180 евро.

"МЗ крие заплатите си"

"На предишната си позиция министърката е изкарвала 4,6 пъти повече от нас. Особено показателен е примерът на самия министър на здравеопазването г-жа Катя Ивкова. Преди да поеме ресора през май 2026 г., тя беше директор на дирекция в същото министерство. През април 2026 г. - последния ѝ пълен месец като директор - е получила бруто 5442 евро (заплата плюс допълнително възнаграждение „за постигнати резултати"). Това е 4,6 пъти повече от средната заплата на специализант. А останалите? Министерството отказа да каже", коментират медиците.

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Според тях най-тревожното е друго. "Когато поискахме поименни данни, МЗ отказа да разкрие индивидуалните възнаграждения на директорите си, обявявайки ги за „лични данни". Министерството дори е поискало съгласие от собствените си директори да разкрие колко им плаща с публични пари — и е получило отказ. Единственият човек, дал съгласие, е сегашната министърка. Тоест институцията, която има призванието да поддържа и подобрява здравната сиситема, както и има косвена възможност да определя колко взимат лекарите в страната, отказва да покаже колко взимат собствените ѝ чиновници. На протестите миналата година лекарите-специализанти публикувахме своите фишове, за да докажем подигравката, на която сме подложени системно. Администрацията се крие зад GDPR за разход на тези публични пари", пише още в позиицята.

Според владите текари тук не става въпрос за завист към нечия заплата, а за приоритетите на една система, която плаща тройно и петорно на администрацията си, а на заетите с реална лечебна дейност предлага унизителни суми.

Младите лекари настояват за 3 неща:

"1.Достойно възнаграждение, обвързано с квалификацията на лекарите у нас, а не с броя отчетени клинични пътеки. Днес доходът на лекаря често зависи от това колко клинични пътеки отчете за болницата си пред НЗОК. Това създава изкривен стимул - да се отчита обем, а не да се лекуват пациенти. Искаме гарантирано базово възнаграждение, определено от квалификацията, отговорността и труда на лекаря, а не от това колко „случаи" е генерирал за бюджета на лечебното заведение.

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2. Справедлив достъп до специализация чрез единен централизиран конкурс. Днес приемът е разпокъсан между отделните бази и обвързан с тежки условия. Искаме единен национален конкурс с ясни и прозрачни критерии, в който решаваща да са качествата, а административната и финансовата тежест за кандидата да е сведена до минимум.

3. Цялостна реформа на здравната система, отлаганата от 20 години. Две десетилетия системата се „кърпи", докато единственото, което расте, е бюджетът на НЗОК - успоредно с броя на болните. Това е признак за система, която финансира болестта, а не здравето. Искаме структурна реформа, която най-после да насочи парите към резултат за пациента и към профилактика, а не само да захранва един все по-голям бюджет, който не подобрява нито достъпа, нито качеството".