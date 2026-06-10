И подуправителят на НЗОК подаде оставка

Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров също подаде оставка. Решението му идва, след като по-рано днес управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски също се оттегли от поста.

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"Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", написа проф. Мавров във Facebook.

За смени в управата на НЗОК се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководството. Късно снощи в деловодството на парламента и от „Прогресивна България” са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на Касата.

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