Заплатите на директори на болници: С много нули отзад и в пъти над средната в България

Финансовото състояние на държавните болници е критично, а паралелът между натрупаните задължения и възнагражденията на ръководствата разкрива стряскащи диспропорции. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разкри данни, които показват, че членовете на съветите на директорите получават месечни възнаграждения, които значително надхвърлят тези на висшите държавни ръководители, въпреки че болниците, които управляват, отчитат тежки финансови загуби.

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"Златни" заплати

Министерството на здравеопазването предостави конкретни примери за големи лечебни заведения, в които дълговете растат, докато доходите на изпълнителните директори достигат рекордни стойности.

Възнаграждението на директора на УМБАЛСМ "Пирогов" през януари е 10 416 евро, а през март - 12 659 евро. На този фон задълженията на спешната болница са в размер на 41.7 млн. евро.

Заплатата на изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" е 8 559 евро, а задълженията – над 60 млн. евро.

Директорът на УМБАЛ "Света Екатерина" получава около 8 000 евро на месец, а задълженията на лечебното заведение възлизат на са над 28 млн. евро.

В столичната болница "Св. Наум" заплатата на директора за януари е над 8 000 евро, а за март - над 10 000 евро. Приходите са близо 2 млн. евро, разходите - близо 2 млн., общите задължения са над 2 млн. евро.

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Директорът на инфекциозна болница "Иван Киров" в София е получил заплата от над 14 000 евро за март. Приходите на лечебното заведение са над 3.5 млн. евро, дълговете - над 5 млн. евро и няма просрочени задължения.

Заплатата на директора на болница "Лозенец" за януари и февруари е над 8 000 евро, а за март – 40 348 евро, стана ясно от данните, изнесени от министър Ивкова. Приходите са близо 7 млн. евро, разходите - над 7 млн. евро, дълговете – над 20 млн. евро, а просрочените задължения – 492 000 евро.

В "Майчин дом" директорът е получил 10 000 евро заплата за март. Приходите на болницата са блзио 5 млн. евро, разходите - 4,9 млн., дълговете – 11 млн. евро, просрочените задължения – 5 млн. евро.

Най-фрапантен е случаят с МБАЛ – Благоевград. Там, при дългове от над 4 млн. евро, директорското възнаграждение през месец февруари е достигнало изключителните 36 270 евро. За сравнение, през януари сумата е била 9000 евро, а през март – 13 764 евро.

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Заплатата на директор на МОБАЛ "Стефан Черкезов" във Велико Търново е била малко над 14 000 евро за март. Дългове са над 5 млн. евро, стана ясно от данните на Министерството на здравеопазването.

Директорът на УМБАЛ "Света Анна" във Варна е получил заплата от малко над 6 000 евро за последните три месеца, а задълженията са над 14 млн. евро.

Общите задължения на лечебните заведения възлизат на 426.2 млн. евро, като от тях 21.3 млн. евро са просрочени към 31 март тази година, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.