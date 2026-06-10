"Да носи отговорност": Здравният министър каза защо връща Динева в "Медицински надзор"

"Всеки трябва да носи отговорност за решенията и действията си." С тези думи министърът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Динева беше освободена от поста през април от служебния кабинет след повече от две години управление на агенцията. Мандатът ѝ беше съпътстван от критики за липса на прозрачност, забавени проверки, спад в дейността по трансплантациите и скандали около разходването на средства за кампании за насърчаване на донорството. Въпреки това миналата седмица Ивкова възстанови Динева като директор на институцията, която упражнява контрол върху лечебните заведения и координира дейностите по трансплантация в страната.

По думите на здравния министър освобождаването на даден ръководител не означава автоматично отпадане на неговата отговорност. Още: "Трансплантациите няма да са приоритет": Недоумение и гняв след връщането на стария шеф на "Медицински надзор"

"Не смятам, че когато един човек бъде освободен от длъжност, отговорността му приключва. Той трябва да се върне на мястото си, да поеме задълженията си и да изпълнява работата си", заяви Ивкова.

Тя подчерта, че ще държи стриктно на спазването на процедурите и законовите изисквания.

"Аз не съм човек, който работи извън правилата, и няма да позволя това нито на служителите в администрацията, нито на хората от моя екип", каза министърът.

Ивкова посочи още, че ако в агенция "Медицински надзор" липсват достатъчно ясни вътрешни правила, вече е разпоредила тяхното изготвяне. Според нея това трябва да гарантира по-добра отчетност, по-ефективен контрол и по-голяма прозрачност при изготвянето на комплексните оценки, които са част от процедурите за разкриване на нови лечебни заведения. Още: "Попътен вятър в източването на касата": Лекарски брожения срещу нов-стар кадър начело на СЗОК

"За мен е важно всеки да понесе своята отговорност. Ако това означава да надградим постигнатото в сферата на трансплантациите и да осигурим повече прозрачност в работата на агенцията, това ще бъде направено", заяви министърът.

Тя допълни, че е запозната с мотивите за освобождаването на Иванка Динева, но по думите ѝ не е открила данни за установени нарушения.

В същото време Ивкова съобщи, че предстоят нови проверки в Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като увери, че резултатите от тях ще бъдат публично оповестени.

Министърът отправи и призив към медиите да подават сигнали, ако институцията не предоставя отговори на журналистически въпроси. Подобни оплаквания неведнъж бяха отправяни по време на предишното управление на Динева. Още: Рокада в здравния сектор: Освободиха шефа на "Медицински надзор"

"Разбира се, ако някой не изпълнява задълженията си, винаги съществуват законови механизми за търсене на отговорност", подчерта Катя Ивкова