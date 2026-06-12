С много закъснение: Парламентът задвижи избора на втори подуправител на НЗОК

52-ото Народно събрание прие процедурни правила за избор на втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Позицията беше въведена от мнозинството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в предишния парламент, но така и не беше запълнена. "За" правилата гласуваха 174 депутати, без "против" и "въздържали се". Според правилата парламентарните групи ще имат 5-дневен срок за предложения за подуправител на Касата.

Кандидатите ще бъдат проверени за принадлежност към Държавна сигурност, след това ще бъдат изслушани от Комисията по здравеопазване, а накрая пленарната зала ще избере кандидат чрез компютъризираната система за гласуване. Гласуването ще се извършва по азбучен ред, освен ако парламентът не реши друго.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на народните представители. Ако няколко кандидати са получили такава подкрепа - избран е този, получил най-много гласове "за".

Защо се налага избор на нов подуправител?

Изборът на нов подуправител се налага във връзка с приетите промени от мнозинството в 51-ото Народно събрание в Закона за здравното осигуряване през 2025 г.

В закона беше предвиден тримесечен срок за избор на втори подуправител, но той изтече на 5 ноември 2025 г.

По закон подуправителят на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години. ОЩЕ: Окончателно: НЗОК вече ще има втори подуправител