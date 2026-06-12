Задължения за над 400 млн. евро: Здравното министерство за състоянието на болниците

Тревожни данни за финансовото състояние на държавните болници в страната съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Общите задължения на лечебните заведения възлизат на 426,.2 млн. евро, като от тях 21.3 млн. евро са просрочени към 31 март тази година, съобщи на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Тя добави, че 17 от държавните търговски дружества са прибегнали до банкови кредити, чийто общ размер към края на миналата година е 187.3 млн. лв. Над 50% от тези кредити са договорени с една и съща финансова институция. Списъкът на болниците, взели нови кредити през последните три месеца, се допълва от три лечебни заведения - УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев", МБАЛ "Рахила Ангелова" – Перник и МБАЛ "Света Петка" – Видин.

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Здравният министът заяви и че разходите за персонал спрямо общите приходи на лечебните заведения са в рамките на 48%. При общинските болници общите задължения са в рамките на близо 120 млн. лв., а просрочените са почти 9 млн. лв.

На фона на финансовата нестабилност, министър Ивкова е разпоредила дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ да изготви цялостен анализ на работата на съветите на директорите във всички 64 търговски дружества към МЗ. Срокът за представяне на документа е днес.

Освен това, министерството въвежда и изискване за провеждане на задължителни ежемесечни срещи на съветите на директорите, с което се цели по-ефективен контрол върху харченето на средствата. По думите ѝ членовете на тези органи получават възнаграждения между 2000 и 4500 евро месечно, като част от тях са и служители на здравното министерство. В определени случаи възнагражденията достигат около 8000 евро, което надвишава заплатата на принципала на ведомството.

Здравният министър заяви, че ще бъде преразгледана методиката за формиране на възнагражденията на съветите на директорите на държавните търговски дружества. Целта е да се избегнат ситуации, при които лечебни заведения в лошо финансово състояние изплащат прекомерно високи възнаграждения.

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От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит към Министерството на здравеопазването. Проверките са били насочени основно към прилагането на терапии с неразрешени медикаменти, както и към договорите за съвместно управление. По време на контролната дейност са установени случаи на липса на основни правила при доставката на медикаменти, включително ситуации, при които доставки са извършвани само от един подал оферта търговец на едро. В част от проверените случаи не са открити доказателства за публикувани покани за оферти или изпратени запитвания до други доставчици.

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Установени са и софтуерни несъответствия в някои лечебни заведения, което е затруднило проследяването на доставките. В резултат на констатациите е изискана допълнителна информация относно договорите за съвместна дейност.