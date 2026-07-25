При донорска ситуация: Четири нови трансплантации в София и Атина

Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация. Близките на 36-годишна жена взеха благородното решение да помогнат, въпреки мъката си. Едно обаждане променя живота на четирима. Във Военномедицинската академия 48-годишен мъж получава последен шанс преди сложна интервенция. Заради тежкото му състояние самата трансплантация също е била рискова, но преминава успешно. Засега пациентът е в реанимация.

„С голяма радост прие тази новина – дълго време нямаше донор от тази група, беше подготвен за сложна процедура, която да удължи неговия живот. Така че той дойде с усмивка“, казва проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия във ВМА.

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В УМБАЛ „Александровска“ мъж на 29 години и жена на 62 също получиха шанс за живот след трансплантация на бъбрек. „Новите бъбреци вече започват да работят. И двамата пациенти бяха съгласни да бъдат трансплантирани. Даже младият мъж с радост. Което е нормално“, казва доц. Пламен Димитров, началник на операционния блок, Клиника по урология в УМБАЛ „Александровска“.

893-ма души у нас се нуждаят от трансплантация. Най-много чакат за бъбрек. „Няма толкова донори. Те чакат доста, но за съжаление има част от тези пациенти, които са в списъците, които дали заради лошото проследяване или времето не са подходящи за операция. Давайки съгласието си, те помагат на хора в нужда“, посочва доц. Пламен Димитров.

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„Имаме възможност да правим повече от 50 трансплантации на година, но за да се случи това нещо, трябва сериозно дарителство – система за ранно откриване на потенциалните донори и подаването им към Агенцията по трансплантациите“, казва проф. Ивелин Такоров.

Заради липса на подходящ реципиент у нас сърцето на 36-годишната починала жена е трансплантирано на 33-годишна жена в Атина.

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