Безплатни ортопедични прегледи през април в Acibadem City Clinic ДКЦ – база Ортопедия

Acibadem City Clinic ДКЦ – база Ортопедия стартира кампания за безплатни консултации с ортопед-травматолози, насочена към пациенти с оплаквания в областта на опорно-двигателния апарат. Инициативата започва на 7 април 2026 г. и ще се провежда през целия месец април по предварително обявен график.

Кампанията дава възможност както на пациенти с болка, скованост или ограничена подвижност, така и на хора, които търсят второ мнение относно необходимостта от оперативна интервенция, да получат навременна експертна оценка – ключова стъпка за поставяне на точна диагноза и избор на най-подходящо лечение.

В безплатните консултации ще се включат специалисти с дългогодишен опит в областта на ортопедията и травматологията:

Д-р Александър Петров – на 7, 14 и 28 април от 14:30 до 15:30 ч.

Д-р Костадин Попов – всяка сряда от 13:00 до 15:00 ч.

Д-р Божидар Иванов – на 20 и 27 април от 13:00 до 15:00 ч., както и на 21 април от 15:00 до 17:00 ч.

Д-р Христо Хаджийски – на 16, 23 и 30 април от 11:00 до 12:00 ч.

Д-р Кирил Янков – на 17 и 24 април от 13:00 до 14:00 ч.

Прегледите ще се провеждат в среда на високоспециализиран мултидисциплинарен екип и модерна медицинска апаратура. Лечебното заведение разполага с отлично оборудвана образна диагностика, което позволява бързо и прецизно извършване на необходимите изследвания – важна предпоставка за поставянето на точна диагноза и планирането на ефективно лечение.

Всички консултации се извършват само след предварително записване на час на телефони: *5544 (с опция Ортопедия), 0700 13 127 (с опция Ортопедия) или на 02 903 8116.

От лечебното заведение препоръчват пациентите да носят наличната медицинска документация и образни изследвания, ако такива са им провеждани до момента. При необходимост от назначаване на допълнителни изследвания, те не са част от безплатните консултации и се заплащат от пациента.

Инициативата е част от мисията на Acibadem City Clinic ДКЦ – база Ортопедия да осигурява достъп до високоспециализирана медицинска грижа, в която дългогодишният експертен опит се съчетава с най-съвременни технологии и работа в мултидисциплинарен екип – в полза на всеки пациент, който търси точна диагноза и ефективно лечение.