"Няма нито едно тухла, българите ще вадят от джоба си": Здравният министър обяви 80 млн. евро загуба по ПВУ

Заради системата с медицинските хеликоптери има риск да загубим 80 милиона евро по Плана за възстановяване. Оказва се, че не се справяме в плана за изграждането на базите, в които да се съхраняват, коментира коментира доц. Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването

Той засегна и скандала със скриниговите тестове за онкозаболявания. Служебният кабинет посочи, че купуваме на десетоктано по-скъпи цени.

"Една тухла няма, ще трябва да се финансира с лични пари на българите"

"86,3 милиона евро е сумата, за която говорим. В последните 2 години почти не се е работило по създаването на базите, в които да домуват хеликоптерите. Те представляват административна сграда, хангар и въобще пространство, в което тези хеликоптери да бъдат съхранявани, когато не летят, персоналът да може да работи ефективно, да има връзка с лечебните заведения, от където да идват екипите", поясни министърът.

Той беше категоричен, че нито една от базите не е започната.

"Не, няма нито едно с една тухла, а строежът трябва да бъде завършен до юни месец тази година. В момента петте налични хеликоптера се съхраняват във временни бази, като последният е на Черноморието. Всички тези хеликоптери би трябвало да бъдат използвани ефективно с обучени пилоти и да бъдат базирани в предназначените за това бази", допълни той.

По официални данни инвестицията за самите машини е 80 милиона евро, докато строежът на базите възлиза на 6,3 милиона евро.

"Това, което в момента се опитваме да направим, е това заварено трагично положение със строежите да го отделим от инвестицията за самите машини, за да не загубим цялата мярка", коментира доц. Околийски, цитиран от бтв.

Той допълни, че финансирането на базите ще се случва с лични средства на всеки един гражданин.

"Това е лошото, че това бърка в джоба на всеки един български граждан. И тези 6,3 милиона лева трябва да се вземат от бюджета", заяви той.

Министърът коментира предоговарянето на плана с Европейската комисия.

"Нагласите са ни, че това е единственото решение към момента за Министерство на здравеопазването, но далеч не е сигурно, че Европейската комисия ще се съгласи", заяви министърът.

Той не посочи конкретни виновници за забавянето.

"Не мога да кажа персонално, много хора. Много хора, които не са работили достатъчно ефективно", заяви той.

Проблемите със скрининговите тестове

Доц. Околийски коментира и проблемите със скрининговите тестове за онкологични заболявания.

"Имаме опасение, че са закупени на десетократно по-висока цена", заяви той и уточни, че за колоректален рак и рак на маточната шийка са закупени съответно 51 000 и 22 000 теста.

"Според мен има многократно завишаване на цената на тестовете за колоректален рак, защото постигнатите от обществената поръчка цени не са реални според нас. Има оферта към организация, която е направила подобен тип кампания с други тестове, но за точно тези FIT-тестове цената е 8 лева", обясни министърът.

Доц. Околийски подчерта, че проблемът не е само в цената, но и в липсата на процедури и договори за провеждане на тестовете. "Няма никакви разговори с организацията на общопрактикуващите лекари, които трябва да проведат тестовете. Това не е устойностено с договор с Националната здравна осигурителна каса", заяви той.

Министърът съобщи, че вече е подаден сигнал до прокуратурата: "Подаваме сигнал, в момента се довършва сигналът в прокуратурата, заради скрининговите програми".

Той добави, че има сериозни опасения за възможни нарушения при обществените поръчки.

Според министъра целта му е за кратките 2 месеца на служебния кабинет да въведе ред и да остави добро наследство.

"Моята цел за тези 2 месеца е да сложа малко ред, да оставя едно добро наследство за следващите, които влязат, така че да проведат, защото ние няма да проведем скрининговата кампания, нито ще построим базите. Но това трябва да се случи на базата на закона, на здравия човешки разум. И етика", коментира той.