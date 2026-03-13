Риск от загуба на средства заради проблеми с базите на спешните хеликоптери

Проблеми с базите на хеликоптерите за спешна помощ и риск от загуба на средства. За това предупреди служебният здравен министър доц. Михаил Околийски. "По отношение на базите за домуване на хеликоптерите за спешна помощ положението е притеснително, дори скандално", каза той. По думите му има риск от провал на инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост и загуба на средства за базите – около 6,3 млн. евро, а за хеликоптерите – над 80 млн. евро.

"За някои бази няма разрешение за строеж, като на едно от местата дори няма осигурен терен и реално две години след старта на тази инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост реалното строителство на базите не е започнало и не могат да бъдат реализирани в реалните срокове. Част от предвидените терени са в нищото, дори има компрометиран път към базата към Габровница. За там имаме притеснения за това как ще се случва ефективно цялата комуникация ,как ще се случва транспортът на хората, работещи на терен, как ще бъдат мотивирани да ходят на работа и къде ще живеят семействата им", каза още той.

В периода 2023-2026 г., когато би трябвало тази инвестиция да работи и всичко да е стиковано и синхронизирано, не е така.

Доц. Околийски се е срещнал със служебния министър на транспорта Корман Исмаилов и със служебния финансов министър Георги Клисурски, на която са предложени спешни мерки, които предвиждат изграждането на базите да бъде изведено от Плана, за да не загубим средствата и да бъдат довършени с държавно финансиране.