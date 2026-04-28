Поредна болница е пред фалит до 3 месеца, предлагат да бъде продадена

28 април 2026, 11:41 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: община Асеновград
МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица е изправена пред реалната опасност да фалира до 2-3 месеца и ръководството й вижда продажбата на лечебното заведение като единствен изход от ситуацията.

Около тази теза се обединиха управителят на МБАЛ "Св. Иван Рилски" д-р Иван Иванов и мениджърският екип на лечебното заведение. Д-р Иванов и завеждащите няколко отделения изнесоха данни на пресконференция във Велико Търново относно финансовото състояние на болницата.

Медиците са категорични, че ако не бъде продадена, болницата ще фалира.

Болницата губи персонал

В четвъртък, по време на редовното заседание на ОбС – Горна Оряховица, ще бъде решена съдбата на болницата. Тогава трябва да стане ясно дали лечебното заведение ще бъде включено в общинския списък с обекти за приватизация.

Д-р Иванов отчете, че над 77% от приходите на болницата отиват за заплати, а останалите 33% се разходват за ток, вода, консумативи, медикаменти. Обясни, че финансовото състояние за момента е стабилно, но постоянно напускат добри специалисти, което в скоро време ще доведе до кардинална липса на кадри, каквато всъщност има и към момента.

"За последните 10 години болницата е получила от Община Горна Оряховица 986 000 лева за апаратура, а за сравнение през същия перидо болницата е отделила собствени средства, въпреки лошото финансово състояние, 1 230 000 лв. за апаратура. Даренията са в размер на около 500 000 лева", обясни управителят, цитиран от Фокус.

Той добави, че са извършени и частични ремонти с финансиране от ЕС, но те са крайно недостатъчни.

Изготвени са и три проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, но те не са реализирани, по думите на д-р Иванов, заради принципала в лицето на Община Горна Оряховица. Медикът изрази мнение и, че интересът за постигане на качествена дейност е бил много по-голям в самата болница, отколкото при собственика – общината.

"Всичко това кара специалистите да напуснат. Затова и предложих на принципала – кмета и общинския съвет Горна Оряховица, да се потърси частен инвеститор. Процесът беше дълът, продължи над 2 месеца. Сега вече има официално намерение, в което размерът на предвидените инвестиции и цялосното развитие са в 10 пъти по-големи от направеното от общината до момента", обобщи д-р Иван Иванов.

Източник: БГНЕС

Ако болницата стане частна

Той разби и няколко мита около лечебното заведение. Първият е, че то трябва да изпълнява активно социални функции, но управителят обобщи, че това е задача на социалните услуги, а болницата не е хоспис.

Във връзка с доплащанията за определени услуги, които според хората ще са много високи, ако болницата стане частна, той бе категоричен, че те са регламентирани с Наредба и важат за всички лечебни заведения, независимо от собствеността им.

"Аз бих бил най-щастливия, ако следващият управител се занимава с развитие и стремеж към по-високо качество на болничната медицинска дейност, а не към ежемесечна борба за оцеляване", каза още д-р Иванов.

Според него при реализиране на инвестицията, всички отделения ще се запазят. Към момента те са 12. В МБАЛ "Св. Иван Рилски" работят общо около 250 души.

Голяма част от лекарите и медицинските специалисти заявиха, че "оставките са в джобовете им".

Д-р Стоян Владински, завеждащ Отделението по анестезиология и интензивно лечение обясни, че "поради персонални промени" приходите на болницата ще намалеят в следващите 1-2 месеца.

"Това ще доведе до финансово напрежение и може би невъзможност за изплащане на заплати", заяви той. Според него ще последва напускане на персонал, влизане във спирала, която влоши напрежението и в един момент ще доведе до закриване на болницата.

На въпрос какви са персоналните промени, той каза, че една от тях е депозираната оставка на завеждащият Първо вътрешно отделение д-р Илко Костурков, както и оставки на други специалисти.

Д-р Иванов прогнозира, че проблемът ще стане областен, защото в болницата в Горна Оряховица се лекуват пациенти не само от Великотърновска област, но и от съседните. Той призова към адекватни и конструктивни решения.

Десислава Любомирова
болница Горна Оряховица МБАЛ "Св. Иван Рилски" Горна Оряховица
