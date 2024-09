Заплахите и изменението на климата: Как "ловците на вируси" ще предотвратяват следваща пандемия?

"Ловците на вируси“ проследяват заплахи, свързани с изменението на климата, за да предотвратят следващата пандемия.

Става въпрос за коалиция от самоопределящи се за „ловци на вируси“, която е разкрила всичко – от необичайна болест, пренасяна от кърлежи в Тайланд, до изненадваща епидемия в Колумбия, причинена от инфекция, разпространявана от мушици, пише AFP.

Коалицията обединява лекари и учени в университети и здравни институции по целия свят, с финансиране от гиганта за здравеопазване и медицински изделия Abbott. Идеята е да се ограничи огнище, така че да се предотврати пандемия.

Според коалицията има нарастваща нужда от проследяване на заплахите, тъй като изменението на климата разширява обхвата на инфекциозните заболявания в световен мащаб.

Връзката между изменението на климата и инфекциозните заболявания е добре установена и многостранна.

'Virus hunters' track threats to head off next pandemic.



