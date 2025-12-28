29 декември – 4 януари: И старата, и новата година носят много късмет на 4 зодии

Новата седмица ще бъде наистина специална, защото обхваща последните три дни от старата 2025 година и първите четири дни от новата 2026, което създава силен енергиен преход. Именно в такива междинни периоди съдбата обича да поднася подаръци, особено на хората, които са готови да ги приемат с отворено сърце.

За някои зодии това ще бъде време, в което нещата просто ще се получават – без излишни усилия, напрежение или съмнения. Старото ще си тръгне леко, а новото ще влезе уверено и с обещание за успех. Този преход между двете години ще бъде на кадем за четири зодии, които ще усетят, че Вселената е на тяхна страна.

Телец

Телците ще усетят този междинен период като рядко съчетание между спокойствие и успех, при което всичко започнато намира естествено завършване. Докато 2025 си отива, те ще получат усещането, че са затворили важна житейска глава без съжаление и без недовършени емоции. В първите дни на 2026 ще им се отвори възможност, която ще им покаже, че нещата им тепърва започват да се получават.

Телците ще се чувстват късметлии, защото усилията им ще започнат да дават видими резултати. Дори дребните неща ще се подреждат в тяхна полза, което ще им донесе голяма доза допълнителна увереност. Този период ще ги убеди, че новата година започва на много солидна основа.

Лъв

Лъвовете ще преминат от 2025 към 2026 с усещането, че най-накрая са на мястото, което заслужават, и че обстоятелствата ги подкрепят. Последните дни на старата година ще им донесат удовлетворение от личен или професионален успех, който ще ги накара да се гордеят със себе си.

В първите дни на новата година те ще получат още един знак, че късметът им е активен. Лъвовете ще усещат как хората около тях ги подкрепят и търсят компанията им. Всичко, което предприемат, ще се развива по-лесно от очакваното. Този преход ще ги накара да се почувстват истински избрани от съдбата.

Козирог

Козирозите ще усетят силата на този период чрез чувство за контрол и вътрешна сигурност, което рядко изпитват толкова ясно. Докато 2025 приключва, те ще осъзнаят, че са постигнали повече, отколкото са си давали сметка. Новата година ще започне за тях с малък, но много важен успех, който ще зададе посоката за следващите седмици.

Козирозите ще се почувстват късметлии, защото няма да им се налага да се борят – нещата ще се случват естествено. Дори трудни ситуации ще се решават по най-добрия начин. Този междинен период ще бъде тяхното доказателство, че постоянството винаги се възнаграждава.

Стрелец

Стрелците ще усетят прехода между двете години като освобождаващ и вдъхновяващ момент, който им носи надежда и ентусиазъм. Последните дни на 2025 ще им дадат усещането, че оставят зад гърба си ограничения и съмнения. В първите дни на 2026 те ще се сблъскат с възможност или идея, която да ги развълнува истински.

Стрелците ще имат чувството, че късметът ги следва, независимо накъде поемат. Спонтанните им решения ще се оказват правилни. Този период ще ги убеди, че новата година започва с широко отворени врати за тях.

Седмицата от 29 декември до 4 януари ще бъде истински мост на късмета между 2025 и 2026 за Телец, Лъв, Козирог и Стрелец. Тези зодии ще усетят как старото си отива спокойно, а новото идва уверено и благосклонно. Нещата ще им се получават с лекота, а усещането за правилен път ще бъде силно и вдъхновяващо. Това е рядък момент, в който и двете години работят в тяхна полза. А когато преходът е такъв, цялата нова година обещава да бъде изпълнена с успех и щастие.