"С послание за мир": Зеленски e в САЩ за разговори с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където се очаква да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Според кореспондента на "Укринформ", двустранните разговори са планирани да започнат в 21 часа българско време, в частната резиденция на Тръмп, Мар-а-Лаго, във Флорида. Срещата ще бъде отворена за медиите. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министърът на икономиката Олексий Соболев, началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Андрий Хнатов, съветникът в президентската администрация Александър Бевз и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Ето какво ще обсъдят двамата държавни глави

Снимка: Getty images

От американска страна, освен Тръмп, в разговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Виткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнер и други длъжностни лица.

PRESIDENT TRUMP waves to supporters as he departs for Mar-a-Lago on the Saturday after Christmas.



He will meet with Ukrainian President Zelenskyy in Florida on Sunday. pic.twitter.com/F0p1WqZ9cq — Fox News (@FoxNews) December 27, 2025

"Укринформ" съобщава още, че Зеленски ще обсъди с ръководителя на Белия дом въпросите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество.

Според президента на Украйна, по време на срещата с Тръмп той ще повдигне, по-специално, всички въпроси, по които има разминавания в 20-точковия мирен план на Тръмп. По-рано Зеленски отбеляза, че тези въпроси се отнасят до територии и управлението на Запорожката атомна електроцентрала.

