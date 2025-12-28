Путин пак сипе заплахи от бункера след нови доклади за военни успехи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Пореден ден "Х" по пътя към някакъв мир в Украйна – днес, 28 декември, предстои нова среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп. На тази среща, която започва в 20:00 часа българско време и се очаква да е отворени за медии (първоначално обявеният час беше 23:00 часа) би трябвало да бъдат изчистени червените за Украйна линии в бъдещо мирно споразумение.

Зеленски вече е отвъд Атлантика – той отиде първо в Канада, където се срещна с канадския премиер Марк Карни. Преди срещата им, украинският президент подчерта, че на предстоящата среща с Тръмп централна тема ще са гаранциите за сигурност на Украйна. Замразените руски активи сами по себе си не са достатъчни за възстановяване, добави той, повдигайки още един ключов въпрос – освен този за Донбас и за бъдещето на АЕЦ Запорожие:

Zelensky says security guarantees, timelines and Ukraine’s economic recovery will be central topics in his meeting with Trump. Zelensky stressed guarantees must come together with ending the war to prevent renewed Russian aggression, while noting frozen Russian assets alone are… pic.twitter.com/Scj2DLf4mR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Що се отнася до икономическото възстановяване на Украйна, Карни обеща още 2,5 млрд. долара помощ от Канада. Канадският премиер подчерта, че за да има мир, трябва да бъдат изпълнени определени условия и то Русия да има готовност за това - Още: Зеленски се срещна с Марк Карни за "справедлив и траен мир" (ВИДЕО)

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy is meeting with Mark Carney right now



At the start of the meeting, Carney greeted the Ukrainian leader and said that there are “conditions and opportunities for a just and lasting peace.”



“But this requires Russia’s readiness,” Carney… https://t.co/oYAw7oAk4M pic.twitter.com/2lBGdHeI9E — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025

Има ли готовност Русия за мир? Не

Вчерашната поредна комбинирана масирана въздушна руска атака срещу Украйна и конкретно Киев плюс поредните патетични военни хвалебствия в късния следобед на 27 декември от страна на Владимир Путин и генералите му ясно показват, че Кремъл няма да приеме нищичко, което и малко не угажда на желанията му. Путин отново каза, че ако Украйна не искала да реши мирно въпроса, Русия щяла да го реши военно – и вече Русия практически не се интересувала от изтеглянето (по мирен път) на украинската армия (от Донбас и Запорожие), защото руската армия напредвала много бързо. Путин повтори за пореден път и друга своя лъжа – че Украйна започнала войната, защото свали кремълската кукла на конци Виктор Янукович:

If Ukraine doesn't want peace, Russia will achieve objectives militarily, Putin declared. Russia's interest in Ukrainian withdrawal from Donbas is "approaching zero" given the advance pace, he claimed. The West offers "good conditions" but Kyiv doesn't want peace, apparently. pic.twitter.com/ll2pr1cb9g — WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025

Какво ще рече руската армия напредва много бързо? На Путин бяха наговорени отново хвалебствия и нарисувани розови картини, точно както с Купянск. Ироничното е, че всъщност преди Путин пак да навлече военната униформа и да се покаже в поредния бункер, руски Z-канали, по-пряко свързани с руското военно министерство, пак почнаха да лъжат, че руснаците превзели Купянск. Пуснаха се и видеокадри с твърдения на руски военни за успешното поредно "превземане" на града от руската армия, удобно заснети в затворени помещения, за да не може да бъде направена лесна геолокализация. Истината за Купянск обаче не може да бъде скрита, тя излиза постоянно, включително с признания и разкази на руски войници какво стана там – като по-долното, в което има твърдение, че от 220 руски войници, хвърлени наскоро в боеве в Купянското направление, само 40 оцелели. А руската военна полиция припечелвала допълнително от трагедията – ако имаш пари да се откупиш да не те пращат на първа линия, супер. Ако не ... Най-показателно колко жалки са кремълските напъни с Купянск е изречението в сутрешния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора": "Болна точка тази седмица беше Купянск, където нашите сили първоначално окупираха различни райони, което беше шумно съобщено като превземане на целия град, само за да бъдат изтласкани с контраофанзивни действия. Тази ситуация е нормална за голяма война и информационните и психологически цели са ясни" - Още: Раздадоха медалите за пълен провал в Купянск: Z-каналите вкупом реват предколедно (ВИДЕО)

As "proof of control over Kupiansk," Kremlin media published videos of assault commanders filmed indoors, not even outside, claiming they're clearing the city of "small enemy gangs hiding in burrows." https://t.co/aFF4I0D3MD pic.twitter.com/xSXVlHIMSi — WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025

Russian occupier Evgeny described massive Kupiansk front losses where 220 troops entered and only 40 survived. He claimed military police tortured soldiers in basements for money before sending them to the frontline where none returned. pic.twitter.com/wV4JL2SOha — WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025

Сега генерал Валерий Герасимов, началник на руския генщаб – точно човекът, който обяви Купянск за превзет на 20 ноември, 2025 година, продължи с твърденията за гръмки руски военни успехи. Бил вече превзет и Мирноград – изрично украинският генщаб опроверга това, напомняйки точно как руската армия "превзе" и Купянск. Интересното е, че за Мирноград от седмици вече руснаците твърдяха, че са обкръжили големи украински части – сега Герасимов много-много не уточнява какво е станало с тях, но в Z-канали вече бяха публикувани видеокадри от Мирноград и как Дядо Мраз се разхожда там с руското знаме: въпросът е къде точно. Друг интересен факт – не Герасимов, а полковник Фасхутдинов обясни на Путин как руснаците сега "прочиствали" Мирноград. Защо по-нисък чин военен обира лаврите за уж голям успех и колко характерно е това всъщност специално при военните и специално за руската структура на командване? Или е необходим бушон, ако вземе да се окаже, че "освобождението" на Мирноград не е точно още завършено:

Контрапункт – 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който отговаря за отбраната на Покровск и Мирноград, тази сутрин публикува официален доклад с ВИДЕО какво се случва в агломерацията. Според него, южната част на Покровск е под руски контрол, но украинските позиции в северната част на града остават непокътнати – т.е. северно от жп линията. Руската армия продължава с опитите да превземе Гришино, западно предградие на Покровск, неуспешно, казват още от украинския корпус, с уточнение, че ВСУ държат важния за цялата отбранителна стратегия в агломерацията коридор при селата Светло и Ровно, точно в сектора южно от Добропиля. Седми корпус изрично посочва, че руснаците снимат пропагандни видеа в Мирноград и снимащите получават украиски "подаръци". Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обаче твърди, че руската армия превзела след 4 месеца боеве и село Родинско, което е ключовата точка за операции в северната част на Покровск и западната на Мирноград. За Родинско действително от няколко месеца периодично руски Z-канали съобщават как селото е превзето, после се оказва, че не е точно така. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че Покровското направление все повече се стабилизира, докато южно от Добропиля руснаците опитват да натискат все по-активно. За Добропиля научете повече по-долу в текста.

Герасимов доложи на Путин още, че Гуляйполе, в Запорожка област, също бил изцяло превзет – там били избити 400 украински войници, а Константиновка, североизточно от Покровск – наполовина. Само че в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отбелязва следното – заради големите загуби на фронта и намаляващото желание да ставаш войник и да мреш в Украйна дори срещу невиждани за стандарта в руските провинции пари, Русия не може да формира истински стратегически резерв от войници (твърдението за резерва е на ръководителя на ГУР генерал Кирило Буданов). Това води до следното – за да постигне някакъв успех в даден сектор на фронта, руското командване е принудено да прехвърля части от друг сектор. Съответно, това създава уязвимости – пример е как северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, украинците си върнаха 5 села и е ясно, че една от основните причини е изтеглянето на част от руските сили там с цел да бъдат пратени към Гуляйполе. Ако нивото на западна помощ за Украйна си остане дори в сегашния размер, и през 2026 година руснаците няма да правят друго освен да превземат по-малки градчета и села на цената на огромни жертви в хора и техника, при това в определени сектори за сметка на други, заключва ISW, определяйки като лъжа приказките на Владимир Путин как руската армия напредвала абсолютно навсякъде по фронта и можела да увеличи темпото ако си поиска:

Soldiers of the 225th Separate Assault Battalion and the 20th Army Corps have liberated five villages in the Dnipropetrovsk region following an operation that lasted over 100 days. Throughout this entire period, warriors of the 3rd Battalion of the 225th Separate Assault… pic.twitter.com/JHjzQ1TvFu — WarTranslated (@wartranslated) December 25, 2025

ПЪЛЕН ЗАПИС И СТЕНОГРАМА ОТ СРЕЩАТА НА ПУТИН И ГЕНЕРАЛИТЕ МУ – ТУК!

И докато Путин слуша хвалбите за Мирноград, точно северно от този град руското военно командване действа така, както преди около 3 години в Угледар – напред се хвърлят войници с бронирана техника, които лесно се превръщат в жертви на украинските дронове и артилерия. Става въпрос за сектора южно от Добропиля - украински военни анализатори коментират, че там се е стигнало до съотношение на убити украински – руски войници от 1:15! Z-каналите вече усилено коментират, че команването в този сектор е същото, което жертва и съсипа 155-та бригада на руската морска пехота в Угледар – Още: Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО, 18+)

Another failed Russian breakthrough attempt toward Dobropillia. Ukrainian forces destroyed a tank, nine MT-LBs, an ARV, a bridge-layer and multiple quad bikes while enemy armor advanced along several routes. Remaining assault troops were eliminated by operators of the Azov 1st… pic.twitter.com/mQTeDU0Wou — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Пред украинската държавна медийна мрежа "Суспилно", ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов заяви в прав текст, че всъщност все повече хора във вътрешния кръг на Путин го убеждават да спре войната в Украйна, противно на публичните декларации. Буданов обаче каза и, че през 2026 година Русия ще се стреми да завърши превземането на Донбас, да продължи операциите си за настъпление в Запорожка и Херсонска област и да напредне максимално в Днепропетровска област. Самият Путин сега, на срещата с генералите си, заговори как след предполагаемото превземане на Гуляйполе се разкривала перспектива за бърз руски напредък в Запорожка област. Путин обяви Гуляйполе за втория най-голям град в областта – всъщност това е град с 13 000 души население преди войната, всеки сам може да си направи сметка колко точно е голям.

Иначе вчерашната руска въздушна атака в Украйна, чиято основна цел беше Киев, освен всичко друго порази поне два ТЕЦ-а - Киевската топлоелектроцентрала и тази във Вишгород. В Киев над 10 жилищни сгради пострадаха, 1 човек загина, още 32 са ранени, от които 11 са хоспитализирани. 40% от домовете в украинската столица останаха без ток и/или парно, това беше информацията снощи:

Russian media are showing the aftermath at Kyiv CHPP-5 following a combined missile and drone strike. Kyiv is enduring an already 17 hour and still ongoing drone and missile attack as Russia continues its sustained assault on the capital and energy infrastructure. pic.twitter.com/h6PTxhS4kJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Russian media are showing the aftermath at Kyiv CHPP-5 following a combined missile and drone strike. Kyiv is enduring an already 17 hour and still ongoing drone and missile attack as Russia continues its sustained assault on the capital and energy infrastructure. pic.twitter.com/h6PTxhS4kJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Aftermath of the strike on the hydroelectric plant in Vyshhorod. In addition, Kyiv Mayor Vitali Klitschko reports one person killed and 30 were wounded in today’s attack on the capital. pic.twitter.com/eZj8W0Ui7D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

During the attack on Kyiv, a Russian Shahed drone struck a power line and detonated mid air. pic.twitter.com/MkCYOZbEdg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Ukraine’s Interior Ministry reports widespread damage in Kyiv after the attack. More than 10 apartment blocks, private homes and civilian infrastructure were hit. Nearly 70 elderly residents were evacuated from a care facility in Darnytskyi district, while dangerous high rise… pic.twitter.com/OvHyMPrHhS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Ukraine's Air Force showed how they repelled Russia's massive attack overnight. pic.twitter.com/pbjpMvTWte — WarTranslated (@wartranslated) December 27, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко намаление на интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генщаб. Съгласно украинските данни, на 27 декември са станали 160 бойни сблъсъка, с 98 по-малко спрямо 26 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 101 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 73 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3540 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6824 FPV дрона, което е с около 3200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като украинският генщаб посочва Мирноград и Покровск като места, където се водят бойни действия. В съседното от юг Олександриевско направление са станали 16 руски пехотни атаки. 19 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, градът е отбелязан от украинския генщаб като място на боеве. 18 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 16 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление.

Operators of the 425th Assault Regiment Skelya are hitting Russian troops in the northern part of Pokrovsk. pic.twitter.com/aXt5p99Qm2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2025

Доста показателна публикация в профила във Facebook на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Той твърди, че местни жители в Донбас помагат активно на руските войници, като ги укриват и им дават цивилни дрехи, за да се маскират за щурмови операции. Машовец конкретно говори за боевете при Константиновка, но подчертава, че изглежда това масово се е случвало и при Купянск, и при Покровск.

Тази нощ може да се каже, че имаше затишие във войната на далекобойни дронове и ракети. Русия е изстрелял по цели в Украйна 48 далекобойни дрона, 30 от които са били свалени според украинските ВВС. Над руска територия пък са били свалени 25 украински далекобойни дрона, твърди руското военно министерство. 12 от тях – над Самарска област, там изглежда е поразена Сизранската рафинерия.